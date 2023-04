Star NFL wide receiver ‘revela’ destino comercial preferido

DeAndre Hopkins há muito tempo está entre os Liga Nacional de Futebolos principais wide receivers. Mas desde que ingressou no Arizona Cardinals em um comércio da Houston Texans em 2020, Hopkins foi selecionado para apenas um Pro Bowl e perdeu 15 jogos combinados da temporada regular devido a lesão.

Com os Cardinals sofrendo em uma temporada inesperadamente ruim de 2022, o nome de Hopkins apareceu em rumores comerciais. E uma outra estrela da NFL pode ter acabado de confirmar onde Hopkins quer estar quando a campanha de 2023 começar.

Com destino a Buffalo?

Buffalo Bills Zagueiro Por Miller na terça-feira disse a repórteres que Hopkins quer se juntar a ele em Nova York, enquanto o Bills se prepara para outra corrida no Super Bowl em 2023.

“Você nunca sabe até saber. Hop disse que queria ser um Buffalo Bill e você nunca sabe até conseguir a assinatura de DeAndre Hopkins em um contrato”, disse Miller, de acordo com o Buffalo News. “Não tenho certeza de quais são as circunstâncias ou o que está acontecendo com isso, mas adoraria ver DeAndre Hopkins aqui e adoraria ter sua habilidade definida em nosso ataque”.

The Bills, liderado pelo quarterback de elite Josh Allen, venceu a AFC East com um recorde de 13-3 na última temporada. No entanto, eles perderam para o Cincinnati Bengals na rodada divisional dos playoffs. O Bills nunca ganhou um Super Bowl e perdeu o jogo decisivo quatro vezes consecutivas entre 1990 e 1993.

Cardinals reconstruindo

Enquanto isso, os Cardinals estão entrando em um período de transição após um recorde de 4-13 na temporada regular em 2022. Hopkins pegou 64 passes para 717 jardas na última temporada, mas registrou apenas três touchdowns, sua marca mais baixa desde sua temporada de estreia em 2013.

Os Cardinals limparam a casa nesta primavera, contratando gerente geral Montanhas Ossenfort e treinador principal Jonathan Gannon para começar uma nova era. A equipe terá que passar sem o quarterback estrela Kyler Murrayque machucou o joelho em dezembro e deve perder a maior parte da temporada de 2023.