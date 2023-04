Star Wars aterrissa em Londres em retorno tão esperado

EUsoldados do exército imperial, cavaleiros ‘jedi’ e andróides irracionais demonstraram nesta sexta-feira que as batalhas galácticas podem ser anuladas quando o retorno do Guerra das Estrelas universo para a Europa depois de sete anos está em questão.

Nos últimos dias, muitos usuários de metrô perplexos testemunharam personagens como C3PO e Princesa Leia sentados um ao lado do outro enquanto um piloto rebelde conversava com um emissário do Lado Negro.

A celebração de Guerra nas Estrelasconvenção que reúne anualmente milhares de devotos galácticos, regressa a Londres pela primeira vez desde 2016.

O festival celebrará todas as coisas de Star Wars até segunda-feira no ExCel Centre em Londres.

O primeiro dia viu o anúncio do mestre ‘jedi’ Rey Skywalker, interpretado pela atriz britânica Margarida Ripleycomo protagonista de uma nova trilogia de filmes com previsão de lançamento, um dos quais será dirigido pela primeira vez por uma mulher.

Uma devoção comum ao universo Star Wars

Comparar fantasias (‘cosplay’), receber cursos de espada laser ou experimentar os videogames mais recentes são apenas algumas das atividades que atraem participantes de todo o mundo.

Acima de tudo, é o amor e a paixão que todos os fãs compartilham pelo universo Star Wars que atrai milhares de pessoas para convenções como essas.

“Minhas memórias começam no início dos anos 2000. Eu era pequeno, meu irmão e eu estávamos na banheira e minha mãe entrou e disse: ‘Crianças, saiam, eles estão colocando ‘Star Wars’ na TV! até comecei a escola (…) eu era tão pequena que não conseguia entender tudo, mas teve um grande impacto em mim”, Mike Heeren disse à EFE.

Vestido com um uniforme de piloto rebelde com o capacete de Wedge Antilles, amigo de infância de Luke Skywalker, Heeren estava muito animado para participar pela primeira vez da convenção.

Ele viajou desde sua cidade natal, perto de Bremen, na Alemanha, com seu amigo Joshua Meier.

Para Meier, o grande atrativo da saga é o “universo expandido”, ou seja, videogames, quadrinhos e produtos intimamente ligados a tudo isso.

Ele cita “as pessoas e a atmosfera” como o principal motivo de sua viagem a Londres para a convenção.

Segundo Michael Sagar, as “boas vibrações” sentidas por todos na Celebração de Star Wars podem dever-se à devoção comum a um mundo fictício que conseguiu estabelecer-se como uma alternativa à realidade quotidiana ou talvez tenha algum tipo de origem mística .

Sagar, de Burnley, no norte da Inglaterra, declara-se apaixonado pela “ideia dos ‘jedi'”.

Sagar compareceu ao evento vestido de obi wan Kenobi conhecer o ator que o interpreta em os filmes, Ewan McGregore, para comemorar seu aniversário de casamento com sua esposa.

Alícia Isomque se encantou com a saga quando era universitária, é uma veterana dessas convenções, tendo já participado de quatro delas nos Estados Unidos.

“Entrei nisso tudo quando estava na faculdade de medicina, sou pediatra. Meu amigo despertou meu interesse jogando videogame e venho acompanhando desde então”, diz Isom, que já agendou fotos com O dinamarquês Mads Mikkelsen, um dos atores de ‘Rogue One’, que ela considera seu favorito dos filmes recentes.