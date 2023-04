Starship da SpaceX: o foguete de Elon Musk explode em chamas durante o lançamento remarcado

Elon Musk estava exaltando seu nave estelar lançamento por meses, isso é SpaceXO projeto mais ambicioso e o maior foguete já criado. As imagens de comparação em escala onde os humanos aparecem ao lado da nave são realmente de tirar o fôlego, mas ainda precisavam entrar em órbita adequadamente. Elon Musk vem acompanhando o lançamento desde a madrugada de quinta-feira de Boca Chica, Texas. Tudo parecia estar indo bem logo após a decolagem, mas quando chegou a hora da separação das partes, o foguete explodiu em chamas no meio do vôo. Há um momento em que o Youtuber Michael Baylor capturou o momento exato em que nave estelar perdeu o controle e caiu em chamas. Mas aqueles que consideram isso um fracasso, claramente não têm ideia do que foi hoje.

‘Starship’ de Elon Musk explode em voo de teste

Elon Musk comemora a decolagem da Starship

Você pode notar que no vídeo, todo o SpaceX tripulação comemorou a decolagem nave estelar. Isso é tudo que eles e Elon Musk queria, que o maior foguete já criado pelo ser humano levantasse vôo. Eles não planejaram muito depois disso e sabiam que provavelmente mais problemas surgiriam durante o vôo. Musk concordou que isso pode ser classificado como um sucesso pela tripulação da SpaceX e também espera mais melhorias. Elon Musk deixou claro que esses testes são feitos exatamente para continuar melhorando os erros cometidos até que tudo esteja perfeito e seus foguetes possam pousar com segurança na Terra. A Starship pretende se tornar o ponto culminante de todo o trabalho que sua equipe fez na última década.

Não há data possível para o próximo voo de teste mas este pode tirar muitas conclusões para toda a tripulação. Depois que o foguete ficou no ar por um determinado período de tempo, é hora de toda a tripulação voltar à prancheta e corrigir os erros cometidos hoje. Esperançosamente, este último voo de teste de nave estelar pode ajudar Elon Musk dar mais um passo em direção ao objetivo de algum dia ter uma nave funcional que possa levar uma tripulação inteira a Marte. É um objetivo bastante ambicioso, mas Elon Musk está determinado a fazer isso acontecer e algum dia colonizar o planeta vermelho.