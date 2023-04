Stefanini abre vagas de EMPREGO pelo país; veja os cargos e regiões

A Stefanini é uma multinacional que opera no ecossistema de inovação, oferecendo soluções que facilitam a jornada digital dos brasileiros. Neste momento, a corporação está presente em mais de 40 países, somando mais de 30 mil empregados em duas unidades. Há poucos dias, novos empregos foram disponibilizados nos canais de recrutamento da companhia. Confira, a seguir.

Stefanini divulga novos empregos pelo Brasil

A Stefanini é uma multinacional que trabalha no mercado de soluções no Brasil. Com o suporte ideal oferecido pela corporação, os clientes conseguem encontrar produtos que facilitam a sua jornada digital.

Neste momento, a empresa está presente em mais de 40 países, somando mais de 30 mil empregados distribuídos em seus pontos operacionais. Para os clientes, há mais de 80 soluções no sistema da Stefanini.

Há poucos dias, novas oportunidades profissionais foram publicadas dentro dos canais de recrutamento da companhia. Confira.

Gerente de Contabilidade – São Paulo / SP;







Consultor CRM – Remoto;







Administrador de Banco de Dados – Brasília / DF;







Desenvolvedor Android – São Paulo / SP;







Engenheiro de Dados – Brasília e Remoto;







Analista Administrativo – Salvador / BA;







Coordenador de Projetos – Rio Preto e Remoto;







Gerente Fiscal – São Paulo / SP;







Desenvolvedor Back End – Jaguariúna / SP;







Analista Comercial – São Paulo / SP;







Cientista de Dados – Remoto.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Como se candidatar

A Stefanini promove suas vagas de emprego através de seus canais de recrutamento, que podem ser encontrados de forma online.

A inscrição dos candidatos também pode ser feita via internet, basta acessar o site 123empregos e efetuar o envio de seus dados profissionais.

