Steph Curry supera soluço de tempo limite, Warriors empata série 2-2 contra Kings

Stephen Curry marcou 32 pontos, mas deu Sacramento uma chance tardia quando ele pediu um tempo limite Estado Dourado não tinha, e o atual campeão Warriors conseguiu derrotar o Kings por 126 a 125 no domingo, quando Harrison Barnes errou uma cesta de três pontos na campainha, finalizando sua série de playoffs com dois jogos cada.

De’Aaron Fox fez 38 pontos, nove rebotes e cinco assistências para o Sacramento. Sua cesta de três pontos com 28,7 segundos restantes puxou o reis dentro de um, e então Curry errou um salto de 16 pés do outro lado e Keegan Murray curvou o rebote. Com Curry e Draymond Green defendendo, Fox cedeu ao ex-Warrior Barnes pelos três potenciais vencedores do jogo, que acertaram o fundo do aro.

O Golden State liderava por 126-121 com 42,4 segundos restantes quando Curry pediu o tempo limite excessivo e Malik Monk fez o lance livre técnico para o Sacramento. Klay Thompson fez uma cesta de três pontos na linha de base para vencer a campainha do terceiro quarto e outra a 3:24 do fim, terminando com 26 pontos para o Warriors.

O jogo 5 da série melhor de sete é na noite de quarta-feira no Golden 1 Center de Sacramento.

Verde saiu do banco depois de cumprir uma suspensão de um jogo, enquanto o Warriors dominou o jogo 2 de quinta-feira sem ele. Dado o ímpeto e o sucesso, o técnico Steve Kerr manteve Jordan Poole entre os cinco titulares no domingo.

Green fez um belo passe pelas costas para um Curry três no meio do quarto, então acertou um chute de Domantas Sabonis a 1:37 do fim.

Verde, disciplinado por pisar Sabonis’ peito no quarto período do jogo 2, foi ovacionado com entusiasmo faltando 6:38 para o fim do primeiro quarto e terminou com 12 pontos, 10 rebotes e sete assistências. Ele e Fox pegaram técnicas duplas na marca de 5:43 da primeira.

Sabonis somou 14 pontos, sete rebotes e oito assistências e agora volta para casa determinado a deixar os Kings mais perto de vencer sua primeira série de playoffs desde que eliminou o Dallas na primeira rodada de 2004.

No jogo anterior de domingo, Jalen Brunson marcou 29 pontos, RJ Barrett fez 26 e o ​​Knicks conquistou uma vantagem de 3 a 1 sobre o Cleveland Cavaliers na primeira rodada com uma vitória por 102 a 93.

Josh Hart passou para o time titular e somou 19 pontos e sete rebotes para o quinto colocado Knicks, que pode chegar à segunda rodada pela primeira vez desde 2013 com uma vitória em Cleveland na quarta-feira.