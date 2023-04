Stephanie Ruhle, da MSNBC, cai duro na festa pós-festa dos correspondentes da Casa Branca

DC foi iluminado no sábado à noite em uma festa após o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, e aparentemente alguns dos correspondentes também!!!

Âncora da MSNBC Stephanie Ruhle estava empolgado e sentindo a batida com o colega âncora Simone Sanders … posando para fotos quando ela acabou de desmaiar. Sem dano, sem falta… Ruhle saltou de volta, com uma pequena ajuda, e estava de volta.

A festa aconteceu na residência do Embaixador da França em DC As pessoas estavam dançando e, nós estamos supondo, bebendo alguma coisa enquanto a festa continuava. Stephanie atingiu o solo à 1 da manhã. Não há informações sobre quanto tempo durou a festa.

O evento é um grande negócio em DC Ariana Madix dar Lisa Vanderpump foram convidados no jantar e AM teve que adorar quando o anfitrião Roy Wood Jr.. comparou o ex, por Tom Sandovalpara Tucker Carlson.