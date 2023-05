Stephen Curry pinta outra obra-prima do basquete: 50 pontos para eliminar os Kings

Stephen Curry no domingo acrescentou mais um capítulo à história de seu lendário NBA carreira.

Curry se tornou o primeiro jogador a registrar uma performance de 50 pontos em um jogo 7 enquanto guiava o Golden State Warriors para uma vitória decisiva sobre o rival Sacramento Kings.

O atual campeão, Warriors, passa a enfrentar Lebron James e a Los Angeles Lakers no segundo turno.

Curry responde

O guerreiros perdeu o jogo 6 em sua casa em centro de perseguiçãocom Curry marcando 29 pontos e Golden State sendo superado por 16 com ele no chão.

Os atuais campeões da NBA também perdiam por dois pontos no intervalo do jogo 7, diante de uma multidão barulhenta no Dourado 1 Centro. Mas Curry explodiu no segundo tempo para fazer história e eliminar o arrivista Kings.

O duas vezes MVP da NBA marcou 30 de seus 50 pontos após o intervalo, e os Warriors superaram os Kings por dois dígitos no terceiro e quarto quartos. Curry acrescentou sete de sua marca registrada de três pontos, e nenhum jogador fez mais arremessos em uma vitória nos playoffs desde então. Allen Iverson em 2003. Ele também se tornou o segundo jogador com 35 anos ou mais a marcar 200 pontos em uma única série de playoffs – Michael Jordan é o outro.

Tomando a coroa dos reis

O desempenho instantaneamente lendário de Curry garantido SacramentoA temporada de terminou com um gemido.

O reis chegou aos playoffs da NBA pela primeira vez desde 2006 e manteve a vantagem de jogar em casa em uma série pela primeira vez desde 2004. Liderado pelo armador De’Aaron Foxos Kings conquistaram o título da primeira divisão em 20 anos e deram esperança aos seus torcedores de longa data para o futuro.

Se Fox não tivesse fraturado o dedo no meio da série, os Kings poderiam ter encontrado uma maneira de avançar. Em vez de, Curry entregou uma performance para as idades para estabelecer uma batalha com Os anjos.