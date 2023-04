STF Analisará a Definição da Taxa de Correção do FGTS para Garantir os Direitos dos Trabalhadores

O Supremo Tribunal Federal (STF) deverá julgar na próxima quinta-feira, dia 20, a definição referente à taxa de correção monetária do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Dessa forma, é possível que os trabalhadores recebam valores referentes ao depósito do FGTS, dentro do regime de contrato da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Direitos do trabalhador: STF irá julgar definição da taxa de correção do FGTS

Segundo informa a divulgação oficial da Agência Brasil, o Partido Solidariedade abriu a ação solicitando que os valores nas contas do FGTS sejam corrigidos pela inflação e não pela Taxa Referencial (TR), o que ocorre desde o final dos anos 90. O trâmite desta ação já corre no Supremo desde 2014.

A divulgação oficial destaca que o julgamento pode ser um grande avanço para os trabalhadores, bem como um marco para o poder judiciário.

Uma vez que o volume de ações coletivas e individuais com essa solicitação é elevado na justiça do trabalho. Os trabalhadores reivindicam a correção do saldo do FGTS pelos índices inflacionários.

Suspensão dos processos

No entanto, desde o ano de 2019, os processos foram suspensos. Visto que em 2018 o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) decidiu unificar o entendimento sobre o FGTS, optando pela manutenção da Taxa Referencial (TR) como base de correção.

No entanto, a decisão cria um risco sobre ações indeferidas em massa. Sendo assim, as ações trabalhistas relacionadas a este assunto estão suspensas até a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (STJ).

A Agência Brasil informa que é a quarta vez que o assunto entra em pauta para julgamento no plenário do Supremo. Haja vista, este fato ocorreu em 2019, 2020 e 2021.

Dessa maneira, nas ocasiões anteriores, foram abertas muitas ações em caráter coletivo ou individual, já que criou-se a expectativa sobre uma possível decisão favorável aos trabalhadores quanto ao reajuste do valor do FGTS.

Estimativas do INPC

Estimativas do Instituto fundo de garantia destacam que o valor que não foi pago aos trabalhadores, considerando Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) como correção, já que esse é um dos índices oficiais referentes a inflação, pode chegar a R$ 720 bilhões, no período de 1999 a março de 2023.

Além disso, em seu site oficial, o Instituto disponibiliza ao trabalhador uma ferramenta para o cálculo sobre a diferença no saldo, em caso de correção pela Taxa Referencial (TR) e pela inflação, permitindo um comparativo hipotético.

Expectativas e precedentes



A comunidade jurídica espera que o Supremo Tribunal Federal (STF) entenda a aplicação da TR inconstitucional para corrigir o saldo do FGTS. Sendo assim, é esperado outro tipo de índice para essa correção.

Especialistas em Direito apontam que o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu como inconstitucional a aplicação da TR como taxa de correção monetária de depósitos de direitos trabalhistas e também em situações de dívidas judiciais.

Sendo assim, essas ações anteriores podem ser precedentes para que a decisão sobre o FGTS ocorra de maneira similar.

Além disso, a TR já foi considerada inconstitucional no ano de 2020, quando o STF julgou que essa taxa não era válida para a aplicação de correção monetária referente a débitos trabalhistas.

De acordo com o entendimento divulgado na ocasião, o Supremo Tribunal Federal (STF) destacou que a base de cálculo da Taxa Referencial (TR) é definida pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a TR considera juros remuneratórios, por isso, não é uma taxa que tem como foco a preservação do poder de aquisição a qual se refere à correção monetária.

Reajuste no poder de compra do trabalhador

Os trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) reclamam em ações trabalhistas que a Taxa Referencial (TR) é uma taxa que fica abaixo da inflação e, portanto, diminui o poder de compra do valor depositado no FGTS.

Em suma, em caso de decisão favorável para o trabalhador, espera-se uma maneira de modular a correção para não impactar os cofres da União.