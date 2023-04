Stormy Daniels deve pagar US $ 122.000 em contas legais de Trump

Daniels Tempestuosos deve pagar cerca de $ 122.000 de Donald Trumphonorários advocatícios que foram acumulados em conexão com o processo de difamação fracassado do ator pornô, decidiu um tribunal de apelações na terça-feira.

A decisão na Califórnia ocorreu quase ao mesmo tempo em que Trump se tornou o único ex-presidente a ser acusado de um crime. Trump se declarou inocente em um tribunal da cidade de Nova York em uma acusação criminal de 34 acusações, acusando-o de falsificar registros comerciais em um esquema para abafar as alegações de casos extraconjugais com Daniels e a modelo da Playboy Karen McDougal que quebrou durante sua primeira corrida à Casa Branca.

Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Cliffordalega que ela teve um caso com Trump em 2006 e recebeu US$ 130.000 como parte de um acordo de confidencialidade dias antes da eleição presidencial de 2016.

Ela o processou por difamação depois que ele rejeitou suas alegações de ter sido ameaçado de manter silêncio sobre o encontro como um “trabalho de fraude total”. Um juiz rejeitou o caso em 2018.

Na terça-feira, um comissário do Tribunal de Apelações do Nono Circuito dos EUA decidiu que os advogados de Trump “gastaram razoavelmente” mais de 183 horas em uma apelação do caso, mas negou um pedido de outros US$ 5.150 em outras taxas porque não foi detalhado.

Ao todo, Daniels foi condenado a pagar mais de US$ 600.000 em honorários advocatícios de Trump, tuitou Harmeet Dillon, um de seus advogados no caso.

Isso inclui cerca de US$ 300.000 em honorários advocatícios que Daniels foi anteriormente condenado a pagar.

Depois que um tribunal federal de apelações confirmou a sentença no ano passado, Daniels declarou: “Irei para a cadeia antes de pagar um centavo”.

As mensagens pedindo comentários de seu advogado, Clark Brewster, advogado de Oklahoma, não foram imediatamente respondidas depois do expediente de terça-feira.