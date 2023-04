Stormy Daniels parece preocupada com o retrocesso de suas acusações contra Donald Trump

Ce todos estivemos pensando sobre as repercussões de Donald Trump prisão poderia ter no Eleição dos EUA de 2024. Ex-atriz pornô Daniels Tempestuosos decidiu avançar com seu processo e acusações contra o ex-presidente. O juiz de Nova York decidiu que o ex-presidente terá que ir a julgamento para se defender de supostamente pagar dinheiro secreto a Daniels para silenciá-la de revelar um caso que eles tiveram no passado. De acordo com Elon Muskas pessoas que não queriam que Donald Trump fosse presidente novamente deveriam estar muito preocupadas porque ele acredita que Donald vencerá a eleição com uma vitória esmagadora.

Mas Daniels Tempestuosos está preocupado com outros candidatos se Trump perder a candidatura devido a este julgamento. Falando com Piers Morgan através de um New York Post entrevista, Stormy Daniels revelou o que ela faria de diferente de tudo isso. Aqui está o que ela disse: “Eu não iria para aquele quarto de hotel. Depende de quem seria eleito. Poderia ser ainda pior. E então eu cometi o erro mais terrível. Estou muito envolvida na defesa de a indústria adulta e pelos direitos dos profissionais do sexo e positividade sexual. Estou trabalhando para mudar as leis que eram discriminatórias para artistas e profissionais do sexo. Trabalhei para promover e proteger aqueles de nós na indústria.”

De quem Stormy Daniels está falando?

O maior medo dos democratas não é que Donald Trump pode se tornar presidente novamente, a maioria deles está literalmente com medo do que Ron DeSantis pode fazer se se tornar presidente. Atualmente, ele assinou novas leis no estado da Flórida que causaram grande polêmica para pessoas que apóiam o direito ao aborto e leis que protegiam o aborto. Comunidade LGBTQ+. Ao contrário de Donald Trump, DeSantis é muito mais ação do que palavras e isso realmente afasta as pessoas. Esse é o outro presidente em potencial que Stormy Daniels tem falado.