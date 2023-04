Stripper do Chicago Bulls diz que os negócios estão crescendo depois que Twerk Sesh se torna viral

O twerkin ‘sesh de uma stripper em um jogo do Chicago Bulls está trazendo muito dinheiro para ela … porque depois que sua dança em uma suíte no United Center se tornou viral no início desta semana – ela conta Esportes TMZ o negócio está bombando!!!

a stripper, linda rebelde, disparou no meio do Lakers vs. Bulls na quarta-feira … e quando o vídeo de sua performance chegou à internet – os fãs não conseguiam tirar os olhos dele.

A filmagem – que mostrava Pretty Rebel em um biquíni vermelho fazendo twerking e fazendo espacates no chão da suíte – foi vista centenas de milhares de vezes!!

Pretty Rebel – que na verdade foi contratada por sua amiga Jazzaniversário de – disse que se divertiu muito com o jogo… e desde que tudo aconteceu, o telefone dela está explodindo!

“Recebi tantos pedidos para mais reservas”, diz Pretty Rebel.

O United Center, enquanto isso, não estava muito satisfeito com tudo isso, os funcionários do local disseram que seus movimentos violaram o código de conduta do torcedor e “medidas apropriadas para resolver o assunto” foram tomadas.

Mas, Pretty Rebel nos disse que não ouviu nada do time ou de seu estádio, até o momento.