Suge Knight lança dúvidas sobre a compra de Snoop Dogg e Harry-O no corredor da morte

Um problema com sua teoria é que Snoop não teve nada a ver com o processo de falência e só comprou o Death Row do MNRK em 2022 … e Harry-O não teve envolvimento, pelo menos publicamente, nessa transação.

Por sua próxima série de TV no BLK Prime, Suge diz que todas as verdades serão reveladas por suas lentes … e também compartilhou seus lançamentos favoritos da gravadora, com a trilha sonora de “Murder Was the Case” classificada excepcionalmente alta em seu livro.