Suge Knight revela detalhes da cinebiografia da TV e admite que o corredor da morte ganhou reputação violenta

TMZ Hip-Hop conversou com o fundador da Death Row Records da penitenciária estadual da Califórnia, onde ele está cumprindo 28 anos por homicídio culposo – e também planejando uma série de TV de 10 temporadas no BLK Prime, narrando sua vida antes, durante e depois do lançamento do lendário selo lar de Tupac Shakur, Snoop Dogg dar dr. Dre.