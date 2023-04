Sumicity Começa a Semana com Oportunidades de Emprego em Várias Partes do Brasil

A Sumicity atua com serviços de internet e atualmente é uma das maiores empresas em seu segmento. Recentemente, a companhia divulgou a abertura de diversos novos empregos ao redor do país e preza pelo recrutamento de profissionais altamente qualificados e determinados para fazer parte do time. Confira.

A Sumicity marca presença em mais de 100 municípios em vários estados do Brasil como Minas Gerais, Espírito Santo, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

Atualmente, a companhia conecta cerca de 600 mil residências e possui clientes que confiam e acreditam na qualidade da entrega dos serviços. Trata-se de uma empresa apaixonada por tecnologia e conectividade, que busca constantemente resultados e novas possibilidades.

Recentemente, empregos foram abertos em vários locais do Brasil e para diferentes áreas do mercado. A seguir, verifique os cargos disponíveis e as localidades de atuação.

Analista de Dados – São Paulo;







Coordenador Operacional – Rio de Janeiro;







Analista de Inteligência de Suprimentos Pleno – São Paulo;







Gerente Regional de Vendas – Espírito Santo;







Analista de Marketing – São Paulo;







Coordenador de Comunicação – São Paulo;







Analista de Planejamento Comercial – São Paulo;







Menor Aprendiz – Rio de Janeiro;







Analista de Remuneração e Indicadores – São Paulo;







Oportunidades Exclusivamente para PCD – Minas Gerais.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Como se candidatar

Os participantes que possuem interesse em realizar a sua inscrição para concorrer ao processo seletivo, devem seguir todas as instruções mencionadas no site 123empregos e encaminhar um currículo para análise.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.