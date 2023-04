Summer Series: Premier League anuncia turnê de seis clubes nos Estados Unidos

TA Premier League continua com seus planos de expansão e neste verão desembarcará nos Estados Unidos, depois de anunciar oficialmente a criação de um torneio de verão (de 22 a 30 de julho) em solo norte-americano: o Summer Series.

Serão seis clubes participantes, que apesar de não terem aspirações ao título esta temporada, não deixam de ser apelativos: Aston Villa, Brentford, Brighton, Chelsea, Fulham e Newcastle.

Os Blues em particular, que tiveram uma temporada ruim, mas ainda estão nas quartas de final da Liga dos Campeões e ainda têm Christian Pulisic‘Capitão América’, em suas fileiras.

As seis equipes da Premier League participarão de nove partidas a serem disputadas entre sábado, 22 e domingo, 30 de julho, nos estádios de Atlanta (Geórgia), Harrison (Nova Jersey), Orlando (Flórida), Filadélfia (Pensilvânia) e Landover (Maryland).

Os jogos, datas, horários e estádios para cada partida foram determinados. O torneio terá início no sábado, 22 de julho, quando Chelsea enfrenta o Brighton no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Esta será a primeira vez que a Premier League sediará um torneio oficial de pré-temporada nos Estados Unidos. Sem dúvida, um passo importante para um maior domínio no mercado americano.

“Estamos muito satisfeitos por trazer seis clubes para os EUA em julho para o primeiro torneio da Premier League Summer Series”, disse o presidente-executivo da Premier League Richard Masters disse.

“Nossos clubes têm torcedores incríveis nos Estados Unidos, que acompanham apaixonadamente seus times ao longo da temporada. Vimos essa dedicação em primeira mão das dezenas de milhares que compareceram aos nossos eventos de fãs do Mornings Live e estamos entusiasmados por desenvolver isso trazendo viva a ação da Premier League para cinco cidades neste verão.

“No momento, estamos desfrutando de uma das temporadas mais competitivas da Premier League de todos os tempos em ambas as pontas da tabela e tenho certeza de que veremos alguns jogos emocionantes durante o torneio.”

Pulisic e outros para assistir na Premier League Summer Series

Uma das principais figuras a observar na Summer Series da Premier League será Christian Pulisicele deve permanecer com o Chelsea, pelo menos durante o verão.

Os Blues também podem trazer goleiro Kepaveterano zagueiro brasileiro Thiago SilvaArgentina, vencedora da Copa do Mundo Enzo Fernandez e grevistas Raheem Sterling e joao felix.

Os fãs nos Estados Unidos também poderão ver o goleiro Emiliano ‘Dibu’ Martinez com Aston Villa, zagueiro equatoriano Pervis Estupinán com Brighton, que também tem argentino Alexis MacAllister.

No Fulham, americano Antonée Robinson também pode ser visto, enquanto no Newcastle, os jogadores mais atraentes são os paraguaios Miguel Almirón e atacante sueco Alexandre Isak.