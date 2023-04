Suns vencem, empatam a série 1-1 com Clippers, apesar da exibição estelar de Kawhi

Devin Booker marcou 38 pontos, Kevin Durant teve 25 e o Phoenix Suns venceu o Los Angeles Clippers por 123 a 109 na noite de terça-feira no jogo 2 para empatar a série da primeira rodada da Conferência Oeste.

O sóis fez um esforço corajoso após uma derrota decepcionante no jogo 1. Seus chutes não caíram durante grande parte do primeiro tempo e eles caíram em um buraco de 12 pontos no meio do segundo quarto.

Mas liderado por Bookereles nunca entraram em pânico.

O três vezes All-Star perfurou um 3 pouco antes do intervalo para empatar e marcou 18 pontos no terceiro quarto em 7 de 8 arremessos, ajudando o Suns a chegar a uma vantagem de 92-87 entrando no quarto.

Phoenix nunca perdia no quarto final, afastando-se lentamente.

A série se move para Os anjos para o jogo 3 na noite de quinta-feira.

Booker teve uma noite de tiro estelar, acertando 14 de 22 tiros, incluindo 4 de 7 em 3s. Ele somou nove assistências. Deandre Ayton somou 14 pontos – em 7 de 10 arremessos – e 13 rebotes. Torrey Craig acertou 5 de 8 3s e fez 17 pontos, e Chris Paul fez 16 pontos e oito assistências.

Kawhi Leonard liderou o Los Angeles com 31 pontos depois de marcar 38 no jogo 1. Russell Westbrook somou 28 pontos em 9 de 16 arremessos.

PAULO vs. FOMENTAR

O arqui-inimigo de Paul estava carregando um apito na terça-feira, não driblando uma bola de basquete.

O armador teve sua seqüência de 13 derrotas consecutivas nos playoffs interrompida quando o árbitro Scott Foster estava no chão. A rivalidade de longa data durou anos com Paul criticando Foster várias vezes.

TIP-INS

Clippers : Oito vezes All-Star Paul George (torção no joelho) não joga desde 21 de março. … O banco de LA superou o Phoenix por 30-13.