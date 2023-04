‘Super Mario Bros.’ Movie’ se junta ao clube de bilheteria pandêmico de bilhões de dólares

De fato… o ‘Super Mario Bros. Movie’ ultrapassou um marco importante no fim de semana – tendo acumulado mais de um bilhão de dólares em vendas de ingressos globalmente … isso depois de apenas 3 semanas e uma mudança desde sua data de lançamento no início deste mês.

Os números oficiais, até domingo, são de US$ 490 milhões na América do Norte… e US$ 532 milhões internacionalmente. Então, apesar de tudo – Mario e companhia. estão em cerca de US$ 1,02 bilhão. Em relação aos outros quatro filmes que atingiram esse patamar cobiçado em tempos de pandemia … está no fundo.

Existem apenas 5 filmes que atingiram a marca de bilhões de dólares desde a primavera de 2020 – que incluem ‘Mario Bros.’ ‘ e ‘Avatar: The Way of Water’… que está no topo, com cerca de US$ 2,3 bilhões