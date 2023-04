Supercomputador da F1 prevê quem será campeão

Aapós três corridas na temporada 2023, um Fórmula 1 Supercomputador dá uma prévia de quem será o campeão.

Como tem feito nas últimas temporadas, BonusCodeBets compilou os dados mais recentes e previu como os títulos de pilotos e construtores terminarão.

Sem mais novidades, o supercomputador da Fórmula 1 calcula Checo Pérez (1/12) sucumbirá a Max Verstappen (1/9) na luta pela coroa; enquanto coloca Fernando Alonso (1/18) em terceiro lugar.

Atrás do piloto espanhol da Aston Martin, ele avalia Lewis hamilton (1/25) vai se vingar do companheiro de equipe da Mercedes George Russel (1/30) depois do ocorrido em 2022.

Com isso, a Ferrari parece prestes a encerrar uma temporada para esquecer, tendo sido rebaixada dos cinco primeiros com 20 corridas restantes na temporada de Fórmula 1 de 2023.

Quem será o Campeão dos Construtores?

“Nosso supercomputador prevê que Max Verstappen vencerá o Campeonato de Pilotos e a Red Bull o Campeonato de Construtores”, disse um porta-voz da BonusCodeBets.

Assim como a máquina vendo Max Verstappen e Sergio Pérez a repetir o título por equipas (1/15), considera que a Ferrari (1/22) vai deslumbrar e coloca-a como segunda favorita, relegando para terceiro a Aston Martin, que terminaria à frente da Mercedes.

No entanto, o porta-voz insistiu que as chances mudariam se a Red Bull não existisse: “Ambos os campeonatos parecem muito próximos se você tirar Verstappen, Checo Perez e Red Bull da equação.”