Supermercado São Judas Tadeu Está Oferecendo Vagas em Vários Locais

O Supermercado São Judas Tadeu, rede de mercados que surgiu em 1964, está na procura por novos funcionários em solo paulista. Dessa maneira, antes de falar mais sobre a empresa, confira quais são os cargos ofertados e suas respectivas localidades:

Açougueiro – Santo André – SP – Efetivo;

Analista Contábil – Ourinhos – SP – Efetivo;

Analista Contábil Sênior – Ourinhos – SP – Efetivo;

Analista de Recursos Humanos – Santo André – SP – Efetivo;

Analista Fiscal – Ourinhos – SP – Efetivo;

Auxiliar de Açougue – Santo André – SP – Efetivo;

Auxiliar de Limpeza – Assis – SP – Efetivo;

Auxiliar de Limpeza – Santo André – SP – Efetivo;

Balconista de Frios – Assis – SP – Efetivo;

Comprador – Generalista Supermercado – Ourinhos – SP – Efetivo;

Coordenador de Açougue – Santa Cruz Do Rio Pardo – SP – Efetivo;

Coordenador de Perecíveis – Bauru – SP – Efetivo;

Coordenador de Restaurante – Assis – SP – Efetivo;

Cozinheiro – Ourinhos – SP – Efetivo;

Cozinheiro – Santo André – SP – Efetivo;

Oficial de Manutenção- Eletricista – Santo André – SP – Efetivo;

Oficial de Manutenção – Predial – Santo André – SP – Efetivo;

Oficial de Manutenção – Santa Cruz Do Rio Pardo – SP – Efetivo;

Pizzaiolo – Deck Hall – Ourinhos – SP – Efetivo;

Repositor de Hortifruti – Ourinhos – SP – Efetivo;

Repositor de Hortifruti – Piraju – SP – Efetivo;

Repositor de Hortifruti – Santa Cruz Do Rio Pardo – SP – Efetivo;

Repositor de Mercearia – Ourinhos – SP – Efetivo;

Repositor de Mercearia – Assis – SP – Efetivo;

Salgadeiro – Santo André – SP – Efetivo;

Supervisor de Supermercado – Assis – SP – Efetivo.

Mais sobre o Supermercado São Judas Tadeu

Sobre a rede, vale frisar que o Supermercado São Judas Tadeu busca sempre atender a toda a população, com ofertas de produtos variados e preços acessíveis. Atualmente são 7 lojas em funcionamento em 6 municípios (Assis, Bauru, Piraju, Santa Cruz do Rio Pardo, Santo André e Ourinhos).

Ao todo, além de estar presente em seis diferentes cidades, o Supermercado São Judas Tadeu conta com mais de 1.200 colaboradores espalhados pelo estado de São Paulo.

Como se candidatar

Agora que a lista de vagas já foi exposta, a inscrição acontece de maneira bem simples. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

No site, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar de olho nas melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só conferir diariamente o Notícias Concursos!