Suposta vítima de Jonathan Majors vista festejando em novo vídeo da noite em questão

Nós sabemos Jonathan Majors‘ a suposta vítima de DV estava festejando após o incidente em questão – mas agora – há um vídeo que parece apoiar a alegação da equipe de Majors de que ela estava bem.

TMZ obteve imagens de segurança que foram referenciadas em um arquivo na semana passada por sua equipe jurídica – onde eles enviaram imagens estáticas que eles argumentou para provar seu caso … ou seja, que sua esposa não foi agredida por Majors, e que tudo isso é uma falsa caça às bruxas.

Esse tem sido o argumento deles desde o início … e o novo vídeo parece firmar o ponto de vista deles – pelo menos na cara, de qualquer maneira.

Confira os clipes por si mesmo … fomos informados de que isso foi gravado no Loosie’s Nightclub, perto de Little Italy, em Lower Manhattan, após a briga de táxi com Majors – que esta mulher afirma ter se tornado violenta e a deixado com ferimentos. No entanto, aqui, ela não parece muito ferida.

Você pode ver tudo o que o advogado de Majors, Priya Chaudhryobservado em seu processo anterior – incluindo onde a suposta vítima é vista andando normalmente, pedindo bebidas, dançando e empurrando o cabelo para trás com a mão … que ela alegou ter sido ferida por Majors.

Há um momento interessante em que esta mulher está dançando em uma cabine de DJ. Ela coloca a bebida no parapeito, conversa com o DJ e então avança abruptamente… possivelmente batendo com a cabeça. Mais tarde, você a vê saindo de mãos dadas com outra mulher.

Lembre-se, o advogado de Majors alegou na semana passada que seu cliente não estava com a suposta vítima após o momento do táxi … e que ele não entrou em contato com ela novamente até a manhã seguinte – quando ele supostamente a encontrou inconsciente em seu banheiro.

Getty Jonathan Majors é preso por agredir mulher em Nova York, ele nega



Nesse ponto, ele ligou para o 911 em nome dela … e foi quando os policiais apareceram e o prenderam.

Sua equipe o tempo todo também insistiu em supostas mensagens de texto enviado pela suposta vítima a Jonathan após tudo isso – onde ela parece se retratar de suas alegações e se desculpar com ele – não faz nenhuma referência aos ferimentos supostamente infligidos por ele.