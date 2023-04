Suposto caso de traição de Josh Allen choca a NFL ao se tornar viral

NFL os fãs estão se transformando em detetives enquanto tentam descobrir o porquê Buffalo Bills estrela Josh Allen parece ter se separado da namorada, Bretanha Williams.

O zagueiro para o Contas é visto como um dos jovens jogadores mais empolgantes e talentosos do esporte e, embora ainda não tenha vencido o Super Bowl com o Contashá uma suposição generalizada de que ele será um quarterback vencedor do Super Bowl até o final de sua carreira na NFL.

Fora do campo, porém, as coisas não parecem tão boas para Allen. Ele tem um relacionamento com Bretanha Williams desde 2017 e eles se conheceram por alguns anos antes disso também.

Ela estava com ele quando ele foi convocado para a NFL pela Contas em 2018 e ela sempre foi rápida em compartilhar fotos da dupla em sua página do Instagram.

Alguns dias atrás, porém, os fãs notaram que ela havia parado de segui-lo no Instagram, levando a suspeitas generalizadas de que o relacionamento deles havia chegado ao fim.

Essas suspeitas só aumentaram quando todas as fotos dele de sua conta no Instagram desapareceram.

O que aconteceu entre Josh Allen e Brittany Williams?

Embora não tenha havido nenhuma declaração feita por qualquer um dos Allen ou Williamshá uma grande especulação de que ele traiu a namorada, levando ao fim do relacionamento.

DeuxMoi relatou que teve um caso com um barman e na verdade a engravidou, embora eles tenham deletado essa história.

Há sugestões de fãs que Allen poderia estar tentando ganhar Williams de volta, dado que todas as fotos dela ainda estão em sua conta do Instagram para todos verem.