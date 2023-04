Suprema Corte Decide a Favor da Reclamação de Trabalhadores, Permitindo-lhes Receber Indenização Financeira

Nesta quinta-feira (20) o Supremo Tribunal Federal (STF) abriu votação da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.090, que pede a substituição da TR por um índice de inflação na correção do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

O julgamento tem sido aguardado com expectativa pelos trabalhadores, que inundaram o judiciário com centenas de milhares de ações individuais e coletivas nos últimos anos, reivindicando a correção do saldo do FGTS. O andamento de todos os processos está suspenso desde 2019.

Os dois únicos votos da sessão foram favoráveis à correção, e dados pelos ministros André Mendonça e por Luís Roberto Barroso. A votação foi interrompida e será retomada no dia 27.

Barroso, que também é o relator do projeto, disse que o FGTS se assemelha a uma poupança forçada, de titularidade do trabalhador, mas com rendimentos e liquidez (rapidez para sacar) inferiores aos da caderneta de poupança.

“Não se pode impor os custos de uma política pública de interesse geral da sociedade exclusivamente aos trabalhadores, grupo composto pelos estratos mais vulneráveis e hipossuficientes da população, sem violar o direito à igualdade”, afirmou o ministro.

Desde janeiro de 1991, o índice de correção monetária aplicado ao FGTS é a Taxa Referencial (TR), que vem sofrendo defasagem, ficando abaixo da inflação e do rendimento da poupança.

Barroso defendeu, porém, que a mudança não seja retroativa e venha a ser aplicada apenas a partir do julgamento do Supremo, e que perdas do passado devem ser resolvidas pelo Legislativo ou por negociação coletiva com o Executivo.

É aí que entra a expectativa de muitos trabalhadores, que entraram com ações na justiça aguardando receber valores corrigidos do FGTS, talvez uma bolada de dinheiro!

Mas qual é a chance disso acontecer? Entenda a Revisão do FGTS e como a decisão do Supremo afetará o seu bolso.

O que é a Revisão do FGTS?

O FGTS depositado todos os meses em sua conta deve sofrer uma correção monetária.

Essa correção serve para você não perder dinheiro todos os meses em conta da inflação causada pela economia. Ou seja, a correção serve para que seu poder de compra não seja reduzido.

Desde janeiro de 1991, o índice de correção monetária aplicado ao FGTS é a Taxa Referencial (TR).

Porém, a partir de 1999, esta TR não conseguia acompanhar os índices de inflação do Brasil. Isto é, todos os meses você “perdia” poder de compra, porque a atualização monetária dos valores presentes no seu FGTS não estavam em pé de igualdade com a inflação mensal da economia brasileira.



Você também pode gostar:

Ações na Justiça pela Revisão do FGTS

A ADI foi proposta pelo partido Solidariedade e tramita no Supremo desde 2014. É a quarta vez que a ação entra na pauta do STF, e nas ocasiões anteriores (2019, 2020 e 2021), houve corrida de trabalhadores para abrir ações individuais e coletivas, na expectativa de se beneficiar de uma possível decisão favorável.

Todavia, ainda não foi decidido se a ação é constitucional, e se poderá ser aplicada de maneira retroativa.

Quem tem direito à revisão do FGTS?

Quem tem ou teve carteira assinada;

Quem tem ou teve valores no FGTS a partir de janeiro de 1999.

Quanto a este último item, se você, por exemplo, se aposentou em dezembro de 1998 e sacou os valores, não terá direito à Revisão.

Mas você terá direito se tiver valores no FGTS a partir de janeiro de 1999, mesmo que já tenha sacado os valores após este período.

Revisão do FGTS: basta entrar com a ação para ganhar?

Infelizmente não!

Isso porque o STF ainda não decidiu se a Revisão do FGTS é possível ou não.

Neste sentido, o Supremo pode dar 3 tipos de resposta ao tema em discussão:

Improcedência da Revisão: continuará sendo aplicada a TR e ninguém terá direito aos valores corrigidos pelo índice correto;

Procedência da Revisão: hipótese esta em que todas as pessoas que entrarem (ou que já entraram) com o pedido de revisão dos valores do FGTS terão direito aos valores corrigidos;

Procedência da Revisão com modulação de efeitos.

Se for julgado improcedência da Revisão do FGTS

Neste caso, se você já tem processo em trâmite, seu processo será improcedente.

Caso o valor da sua ação ultrapasse os 60 salários mínimos, você pode ter que arcar com as custas do processo e os honorários sucumbenciais.

Estes honorários são devidos ao advogado da Caixa Econômica Federal e podem representar de 10% a 20% do valor da causa.

Por isso, é importante estar ciente dos riscos envolvidos antes de prosseguir com a revisão do saldo do FGTS.

Se você tiver Justiça Gratuita no processo, não terá que pagar estes valores.

Se for julgado procedência da Revisão do FGTS

Neste caso, você poderá ajuizar a ação a qualquer momento, mesmo que seja depois do julgamento do Supremo.

Se for julgado modulação de efeitos da Revisão do FGTS

Este é o cenário que os especialistas estão prevendo.

É bem provável que eles utilizarão somente o índice correto a partir da data de julgamento, em conta do grande rombo na economia que esta Revisão poderia gerar.

Neste caso, seguindo o princípio da isonomia da Constituição Federal, entende-se que a pessoa terá direito a correção, independente de ter entrado com ação antes do julgamento ou não.

Modulação de efeitos na decisão do STF: o que é?

É bem possível que o STF module os efeitos da decisão.

Esta modulação de efeitos nada mais é quando é discutido quando determinada decisão terá eficácia.

Ben-Hur Custa, advogado previdenciário da Ingrácio Advocacia, acha provável que a Revisão do FGTS terá eficácia somente para os valores do Fundo a partir da data do julgamento.

“Acredito que os valores só serão corrigidos com o índice correto a partir do julgamento do STF. Isso porque, caso fossem revisados todos os valores do FGTS da data do julgamento para trás, o impacto financeiro aos cofres públicos (pois estamos falando da Caixa Econômica Federal, empresa pública, que administra o FGTS) seria imenso, de aproximadamente 600 bilhões de reais.”

Concorda que é muito dinheiro?

Levando em conta a situação econômica do Brasil, possivelmente os ministros do STF modularão os efeitos da decisão, para que o novo índice de correção seja aplicado do julgado em diante (e não para trás, como seria o correto).