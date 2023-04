Surfista é atacado por tubarão-tigre de 2,5 metros e perde o pé

O pé de um surfista havaiano de 58 anos foi arrancado com uma mordida durante um ataque de tubarão na costa de Honolulu… e provavelmente foi salvo por testemunhas de raciocínio rápido que usaram as correias de suas pranchas como torniquete, limitando a perda de sangue.

Mike Morita que quebra ondas há 40 anos, foi atacado por um tubarão-tigre de aproximadamente 2,5 metros na bacia de Kewalo no domingo, por volta das 7h, disseram autoridades KHON .

Apesar de passar pelo incidente incrivelmente traumático, a família do surfista diz que Mike está de bom humor, divulgando um comunicado agradecendo a todos que ajudaram.

O caminho da recuperação já começou para MM, que passou por uma cirurgia quando chegou ao hospital no domingo. Ele deve passar por uma segunda cirurgia ainda esta semana.

Embora os avistamentos de tubarões sejam comuns, os ataques não são. Na verdade, antes do incidente de domingo, não havia um ataque relatado naquela área há mais de 2 décadas, de acordo com o Departamento do Havaí. de Terras e Recursos Naturais.