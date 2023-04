Surpresa total, Governo LULA emite ALERTA para o BOLSA FAMÍLIA e BOLSONARO

O pente fino do Bolsa Família já está acontecendo. O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) é o responsável pela verificação cadastral dos beneficiários. Neste sentido, a iniciativa vem ganhando força desde o último mês, sobretudo após a exclusão de mais de 1,4 milhões de famílias do programa social.

Segundo o ministro do MDS, Wellington Dias, o processo tem dois objetivos principais. O primeiro é um alerta. Segundo ele, o governo excluir quem realmente não cumpre mais as regras do Bolsa Família e o segundo é investigar um suposto crime eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que aceitou novos grupos no programa por barganha de votos.

Confira mais informações sobre o pente fino a seguir.

Quem terá o Bolsa Família bloqueado?

Primordialmente, o interesse do governo é bloquear o Bolsa Família de quem não cumpre com os requisitos de acesso ao programa. Assim, entram nesta categoria:

Pessoas com dados desatualizados no Cadastro Único (CadÚnico) ;

; Famílias com renda familiar per capita (por pessoa) superior a R$ 218 ;

; Famílias unipessoais (compostas por um único integrante) fraudulentas. Ou seja, cidadãos que pertencem a um grupos familiares já atendidos pelo Bolsa Família, mas que deram informações erradas no CadÚnico e conseguiram mais um benefício.

A verificação está ocorrendo de modo assertivo. Para isso, “será feito somente um bloqueio e, após a manifestação do beneficiário, haverá decisão sobre cancelar ou não o benefício”, disse Wellington Dias. No entanto, na primeira fase do pente fino o cancelamento foi feito sem mais oportunidades.

Como desbloquear o Bolsa Família?

Contudo, aqueles que não receberam o benefício em março, ou que não conseguirem ter acesso aos valores neste mês, ainda têm uma chance de desbloquear o pagamento. A orientação do governo é que o representante familiar vai até o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

Na ocasião, será necessário apresentar os documentos pessoais de cada integrante do grupo familiar, além do comprovante de residência. Desse modo, caso a nova análise favoreça a contestação do titular, o pagamento do beneficio será novamente reestabelecido.

Entretanto, é importante deixar claro que essas pessoas têm até junho para solicitar o desbloqueio, caso contrário o Bolsa Família será definitivamente cancelado, sem chances de reversão.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para entrar no programa, o cidadão deve ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico), e corresponder aos seguintes requisitos:

Estar em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00; ou

Estar em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 218,00; ou

Ter entre os membros que residam na mesma casa e sejam inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC).



Você também pode gostar:

Como se manter no Bolsa Família?

Além disso, como forma de as famílias se manterem na folha de pagamentos do Bolsa Família, será preciso:

Realização do acompanhamento pré-natal;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação; Realização do acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos;

Frequência escolar mínima de 60% para as crianças de 4 a 5 anos, e de 75% para os beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica;

Ademais, a família deve sempre manter atualizado o CadÚnico (pelos menos, a cada 24 meses).