Surpresa total, o saque que ninguém estava esperando para quem tem a carteira assinada

Como todos já sabem, o saque do PIS/Pasep já está sendo liberado para milhares de trabalhadores. O abono salarial é destinado tanto para os cidadãos que exercem as suas atividades formalmente em empresas privadas, via carteira assinada, quanto para os servidores públicos. Contudo, há uma informação bastante importante sobre isso e que muitos ainda desconhecem. Fique ligado!

A saber, o valor máximo do saque a ser liberado aos trabalhadores neste ano é R$ 1.302, que equivale a um salário mínimo. Além disso, é importante salientar que os depósitos dos benefícios são realizados por bancos diferentes. A Caixa Econômica Federal é responsável pelos repasses do PIS (Programa de Integração Social), destinado aos trabalhadores de empresa privada.

Já o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), destinado aos servidores públicos, é pago pelo Banco do Brasil.

De acordo com o cronograma oficial, o abono salarial será depositado na conta dos trabalhadores até o mês de julho. Contudo, o que ninguém estava esperando, é que os cidadãos poderão sacar os valores mesmo após o fim do calendário.

De acordo com o Governo Federal, o saque dos valores do PIS e PASEP, para quem tem carteira assinada e é servidor público, poderá ser feito até o dia 28 de dezembro deste ano. Sendo assim, quem optar pelo resgate somente no fim de ano para aproveitar o Natal, por exemplo, poderá resgatar a quantia sem nenhum tipo de prejuízo.

Quem pode fazer o saque do PIS/PASEP?

Para ter direito ao abono salarial PIS/PASEP, o trabalhador precisa se enquadrar em alguns critérios. São eles:

Estar inscrito no sistema PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

há pelo menos cinco anos; Ter exercido atividade de trabalho formal (carteira assinada) por pelo menos 30 dias;

formal (carteira assinada) por pelo menos 30 dias; Ter recebido salário mensal de dois salários mínimos ou menos;

ou menos; Ter os seus dados enviados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou e-Social pela empresa contratante.

Valor do saque do PIS/PASEP 2023

Primeiramente, é importante destacar que o valor do saque do PIS/PASEP varia de acordo com o tempo trabalhado com a carteira assinada no ano de apuração. Portanto, quanto mais tempo trabalhado dentre os 12 meses do ano, maior será o valor do benefício. Veja as proporções:

1 mês trabalhado – R$ 108,50;

2 meses trabalhados – R$ 217,00;

3 meses trabalhados – R$ 325,50;

4 meses trabalhados – R$ 434,00;

5 meses trabalhados – R$ 542,50;

6 meses trabalhados – R$ 651,00;

7 meses trabalhados – R$ 759,50;

8 meses trabalhados – R$ 868,00;

9 meses trabalhados – R$ 976,50;

10 meses trabalhados – R$ 1.085,00;

11 meses trabalhados – R$ 1.193,50;

12 meses trabalhados – R$ 1.302,00.

Calendário de pagamentos

PIS

Nascidos em Janeiro: 15/02/2023

Nascidos em Fevereiro: 15/02/2023

Nascidos em Março: 15/03/2023

Nascidos em Abril: 15/03/2023

Nascidos em Maio: 17/04/2023

Nascidos em Junho: 17/04/2023

Nascidos em Julho: 15/05/2023

Nascidos em Agosto: 15/06/2023

Nascidos em Setembro: 15/07/2023

Nascidos em Outubro: 15/07/2023

Nascidos em Novembro: 17/07/2023

Nascidos em Dezembro: 17/07/2023

PASEP



Final da inscrição 0: 15/02/2023

Final da inscrição 1: 15/03/2023

Final da inscrição 2: 17/04/2023

Final da inscrição 3: 17/04/2023

Final da inscrição 4: 15/05/2023

Final da inscrição 5: 15/05/2023

Final da inscrição 6: 15/06/2023

Final da inscrição 7: 15/06/2023

Final da inscrição 8: 17/07/2023

Final da inscrição 9: 17/07/2023