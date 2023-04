Surpresa total, PRAZO para solicitar o AUXÍLIO EMERGENCIAL está chegando ao FIM e choca a todos

A desigualdade ainda é uma realidade no Brasil, e muitas famílias continuam enfrentando dificuldades, que foram agravadas durante a pandemia de Covid-19. Por esse motivo, algumas regiões ainda estão oferecendo o Auxílio Emergencial em 2023. Esta é mais uma forma de ajudar aqueles que foram diretamente afetados pelas restrições impostas pela pandemia.

Importante ressaltar que esse Auxílio Emergencial não é o mesmo que foi pago em âmbito federal em 2020 e 2021, pois o outro já encerrou. No entanto, alguns estados e municípios estão buscando formas de retomar esse benefício para ajudar as famílias que ainda enfrentam dificuldades.

Prazo para solicitar o Auxílio Emergencial Gaúcho

É válido destacar que em várias regiões, o prazo para solicitar ou se cadastrar para o Auxílio Emergencial em 2023 é limitado. Por isso, é fundamental ficar atento aos prazos e procedimentos em sua região. No Sul do Brasil, por exemplo, um dos auxílios mais aguardados tem prazo de inscrição nos últimos dias. Confira mais detalhes a seguir.

É importante ficar atento ao prazo para solicitar o Auxílio Emergencial Gaúcho. O prazo de cadastramento é até o dia 10 de abril, ou seja, é possível fazer a solicitação (online) somente até a próxima segunda-feira.

Vale ressaltar que os beneficiários elegíveis para receber esse auxílio são:

Microempreendedores individuais (MEI);

Trabalhadores formais que estavam desempregados nos setores de alojamento, eventos e alimentação, e que foram afetados pela pandemia no Rio Grande do Sul.

Faz-se o cadastro diretamente no site oficial, conforme detalhes adicionais.

Como será o pagamento deste benefício oferecido para a região Sul do Brasil?

O Auxílio Emergencial Gaúcho terá o pagamento em parcela única, por meio de transferência para conta-corrente do Banrisul. Contudo, é possível receber também via PIX para qualquer conta bancária vinculada ao CPF do beneficiário. O valor do auxílio é de R$ 800,00 em parcela única.

Passo a passo para solicitar o Auxílio Emergencial Gaúcho

Para solicitar o Auxílio Emergencial Gaúcho, é necessário ter em mãos toda a documentação necessária para o cadastramento. É importante lembrar que em caso de erro no cadastro, o último cadastro será o considerado. O governo do estado divulgará a lista dos contemplados após análise até o dia 5 de maio.

Aqui está o passo a passo para o cadastramento do Auxílio Emergencial Gaúcho:



Acesse o portal Auxílio Emergencial Gaúcho: https://auxilioemergencialgaucho.rs.gov.br/inicial;

Escolha o grupo ao qual você pertence e clique na opção “Mais informações”;

Vá até “Formulário de Cadastro” abaixo das informações sobre o prazo de inscrição;

Utilize sua conta gov.br para acessar, a mesma usada no DataSUS e outros serviços do Governo Federal;

Confira todas as declarações e preencha os dados solicitados;

Após concluir o preenchimento do formulário, verifique na tela a confirmação de envio bem-sucedido;

Em seguida, acesse seu e-mail para verificar a comprovação e obter o número de protocolo. Pronto!