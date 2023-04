Surpresas no futebol: times e jogadores que desafiaram as expectativas

O futebol é um esporte repleto de histórias emocionantes e reviravoltas surpreendentes. Às vezes, times e jogadores desafiam todas as expectativas e conseguem alcançar feitos notáveis, surpreendendo torcedores, críticos e adversários. Nesta matéria, vamos abordar algumas dessas histórias incríveis no mundo do futebol.

Times que superaram as expectativas

Leicester City – O conto de fadas da Premier League

A temporada 2015-2016 da Premier League foi marcada por uma das maiores surpresas da história do futebol: o Leicester City conquistou o título do campeonato inglês pela primeira vez em sua história. Liderados pelo técnico italiano Claudio Ranieri e jogadores como Riyad Mahrez, N’Golo Kanté e Jamie Vardy, os Foxes desafiaram todas as expectativas e odds de 5.000/1 para levantar o troféu, deixando para trás gigantes como Manchester City, Arsenal e Tottenham.

Grécia – Campeões europeus contra todas as probabilidades

A Eurocopa de 2004 foi o palco de outra grande surpresa no futebol. A seleção da Grécia, treinada por Otto Rehhagel, chegou ao torneio sem grandes pretensões, mas conseguiu superar todas as adversidades e conquistar o título europeu. Os gregos venceram a anfitriã Portugal na final, em um feito histórico e inédito para o país.

Jogadores que brilharam quando menos se esperava

James Rodríguez – A estrela colombiana da Copa do Mundo de 2014

O meia colombiano James Rodríguez era relativamente desconhecido antes da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, mas sua performance impressionante no torneio o colocou em destaque no cenário internacional. Rodríguez marcou seis gols e conquistou a Chuteira de Ouro como o artilheiro da competição, ajudando a Colômbia a chegar às quartas de final – seu melhor desempenho em Copas do Mundo. Após o torneio, James se transferiu para o Real Madrid por uma quantia milionária.