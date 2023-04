SUSPENSÃO de Benefício para Milhares de Brasileiros

Nas últimas semanas, muitas famílias foram pegas de surpresa ao tentarem sacar o benefício do Bolsa Família no calendário de abril. De acordo com dados disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, cerca de 1,2 milhão de segurados tiveram o benefício suspenso.

Esses indivíduos são famílias unipessoais que se registraram no CadÚnico entre agosto e dezembro de 2022 e estão sendo investigadas por suspeita de fraude e recebimento indevido do benefício.Na época, muitos cidadãos foram aprovados no programa, o que foi visto como uma estratégia de campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Além disso, algumas famílias receberam o Bolsa Família no Caixa TEM neste mês, mas foram convocadas para atualizar seus dados no CadÚnico. A atualização de dados na plataforma permite que o governo federal consiga identificar as famílias que realmente precisam do auxílio financeiro.

Bloqueio do benefício social

De acordo com o ministro Wellington Dias, os cidadãos que tiverem seus cadastros do Bolsa Família suspensos têm até 60 dias para atualizar suas informações no Cadastro Único (CadÚnico) comparecendo ao CRAS em seu município. Para que os pagamentos sejam restabelecidos, é importante que as informações sejam atualizadas de acordo com as regras do programa.

“Caso a pessoa preencha os requisitos do Bolsa Família e comprove que mora sozinha, o benefício volta a ser pago, incluindo as parcelas bloqueadas. Portanto, o cidadão comprova as informações, volta à folha de pagamento normal do programa e recebe as parcelas referentes aos meses em que ficou sem o pagamento”, explicou o ministro do Desenvolvimento Social.

Se os beneficiários do programa Bolsa Família estiverem cumprindo todas as normas estabelecidas, não precisam se preocupar. Vale ainda informar que hoje é possível atualizar alguns dados do CadÚnico online, baixando o aplicativo em um smartphone compatível.

Condicionalidades do Bolsa Família 2023

Como programa de transferência de renda criado pelo governo federal, o Bolsa Família possui regras que precisam ser seguidas pelos beneficiários. É importante lembrar que em 2023, o programa passou por algumas alterações.

Uma das principais exigências é a comprovação de frequência escolar dos filhos e dependentes matriculados na educação básica. Além disso, todos os familiares devem estar com a caderneta nacional de vacinação em dia e se houver gestantes no núcleo familiar, é obrigatório que seja realizado o acompanhamento pré-natal.

As novas regras também determinam que a renda mensal per capita máxima para participar do Bolsa Família é R$ 218. Nos canais oficiais do Ministério do Desenvolvimento Social é possível obter mais informações sobre o programa social.

Calendário de pagamento de abril

Os repasses do Bolsa Família de abril devem ser concluídos nesta sexta-feira (28). Apesar do valor mínimo do benefício ser de R$ 600, o total pago às famílias depende da quantidade de integrantes e idade dos membros. Veja a seguir o calendário de abril:

NIS final: Data de pagamento: 1 14/04 2 17/04 3 18/04 4 19/04 5 20/04 6 24/04 7 25/04 8 26/04 9 27/04 0 28/04



Neste mês, parte das famílias contempladas pelo Bolsa Família também tiveram acesso ao Auxílio Gás. Ambos os benefícios podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa TEM, da Caixa Econômica Federal.