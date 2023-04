Suspensão, inquérito policial, multas: o que pode acontecer a seguir no caso Valverde e Baena?

VillarrealA resposta do brasileiro na madrugada de domingo foi clara: “o incidente será denunciado se Baena quiser”. Foi assim que o clube se sentiu na volta para casa depois do que aconteceu no estacionamento de ônibus do Estádio Santiago Bernabéu. O incidente em questão é, obviamente, Fede Valverde atacando seu jogador Alex Baena depois Real Madridderrota por 3-2.

O ataque sofrido nas mãos de Valverde vai ter consequências. A chave é descobrir quais serão. Vários cenários estão sendo considerados e tudo depende da decisão do clube e do jogador.

Alex Baena, com a maçã do rosto inchada após soco de Fede Valverdeo bar da praia

O árbitro, claro, não incluiu nada no relatório da partida, mas os eventos aconteceram dentro do estádio. O Comitê de Competição não costuma se envolver nesses assuntos, mas se houver uma reclamação do clube ou do jogador afetado, um processo seria aberto e a situação seria investigada.

Alguns dos factos são irrefutáveis, há testemunhas e o Villarreal afirma ter uma gravação do momento em que Baena foi agredido, pelo que a sanção para Valverde pode ser bastante grave.

O segundo cenário é que Baena leva o caso para a delegacia e inicia o processo criminal. Nesse caso, isso ultrapassaria o resto e o incidente se tornaria uma questão judicial e evitaria uma sanção esportiva inicial. O outro cenário é aquele Villarreal e irmãos decidir não registrar uma reclamação e deixar as coisas como estão. Nesse caso, não haveria sanção e Valverde poderia jogar sem problemas em Real Madridpróximas partidas.

Finalmente, existe a possibilidade de que a Polícia Nacional, presente no Santiago Bernabéu, possa fazer uma denúncia sobre o ocorrido e, nesse caso, o antiviolência possa entrar para investigar o caso e, portanto, uma sanção gravíssima poderia ser imposta ao uruguaio.