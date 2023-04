Suspensões médicas do UFC 287: Alex Pereira evita longa pausa após derrota por nocaute

O nocaute de Israel Adesanya sobre Alex Pereira encerrou um UFC 287 cheio de ação, mas felizmente para a maioria dos lutadores do card, é improvável que eles percam muito tempo depois.

Embora Pereira tenha sido nocauteado na luta principal do pay-per-view do último sábado em Miami, ele recebeu uma suspensão médica mínima devido ao resultado, com o agora ex-campeão dos médios do UFC esperado para ficar na prateleira por apenas 60 dias de acordo com uma lista de suspensões adquirida por Damon Martin, do MMA Fighting.

Adesanya não recebeu suspensão médica.

Nenhum dos competidores do UFC 287 recebeu suspensão de mais de 60 dias, com Adrian Yanez, Santiago Ponzinibbio e Shayilan Nuerdanbieke também obrigados a ficar de fora por um período de dois meses. A natureza das suspensões não foi tornada pública.

O UFC 287 foi supervisionado pela Comissão Atlética da Flórida.

Veja a lista completa de suspensões médicas abaixo.

Alex Pereira: 60 dias

Adrian Yanez: 60 dias

Santiago Ponzinibbio: 60 dias

Kelvin Gastelum: 45 dias

Chris Curtis: 45 dias

Michelle Waterson-Gomez: 30 dias

Gerald Meerschaert: 45 dias

Lupita Godinez: 30 dias

Cynthia Calvillo: 30 dias

Shayilan Nuerdanbieke: 60 dias