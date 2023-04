SVR: R$ 342 mi já foram sacados via Sistema Valores a Receber

De acordo com as informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), mais de 5 milhões de brasileiros realizaram saques referentes ao valor esquecido no Sistema Valores a Receber (SVR).

Confira informações relevantes sobre o Sistema Valores a Receber (SVR)

De acordo com as informações oficiais da instituição financeira, os saques realizados no Sistema Valores a Receber (SVR) ultrapassaram o valor de R$ 342 milhões.

O Sistema Valores a Receber (SVR), é um sistema do Banco Central do Brasil (BCB) que rastreia valores que não foram restituídos aos clientes por diversas razões.

A esses valores, o Banco Central do Brasil (BCB) deu o nome de “valores esquecidos”, já que são valores que foram esquecidos pelos clientes em contas bancárias inativas.

Ou ainda, são juros que foram pagos pelas empresas, posteriormente ao encerramento de contratos de financiamentos, consórcios etc. Sendo assim, os valores esquecidos são referentes às diversas transações bancárias e encerramentos de contratos.

Dados oficiais

O Banco Central do Brasil (BCB) informa que pela soma dos valores esquecidos, resgatados até o dia 9 de março, é possível considerar cerca de R$ 4,8 milhões.

De acordo com informações oficiais, a segunda rodada de saques referentes ao Sistema Valores a Receber (SVR) foi iniciada no último dia 7 de março, por isso, o total de R$ 8 milhões é bastante expressivo para um período tão curto.

O sistema SVR ficou suspenso por 11 meses e, após passar por ajustes, está em funcionamento novamente.

Melhorias na ferramenta

De acordo com as informações oficiais, o maior valor retirado por uma pessoa física, foi R$ 749 mil, e o maior valor retirado por uma pessoa jurídica, foi de R$ 3,2 milhões.

O Banco Central do Brasil (BCB) ressalta que, desde a reabertura do Sistema Valores a Receber (SVR), é possível resgatar o valor que seria de pessoas falecidas.

No entanto, só pode ter direito a esse acesso, os parentes e os inventariantes. Por conta dessa mudança significativa no Sistema Valores a Receber (SVR), mais de 1,4 milhões de familiares já buscaram valores de seus entes.



Não há previsão de encerramento para o SVR

O Sistema Valores a Receber (SVR) não será descontinuado. O Banco Central do Brasil informa que a funcionalidade estará no ar de forma indeterminada. Pois, é importante para a população continuar conferindo os valores a receber e solicitar os saques.

Resgate via Pix

A reformulação feita no Sistema Valores a Receber (SVR) melhorou a consulta e também a forma de resgate do dinheiro.

Caso o cidadão verifique que existem valores pendentes no sistema, basta inserir a chave Pix para solicitar o saque. Dessa forma, em até 12 dias úteis o dinheiro estará disponível.

R$ 6 bilhões de reais estão disponíveis para 40,9 milhões de clientes, sendo um volume elevado de valores esquecidos pelos clientes em movimentações bancárias anteriores.

Como solicitar o saque?

O saque no Sistema Valores a Receber (SVR) pode ser feito de forma muito simples. Basta o cliente acessar o sistema e buscar pela opção “acessar o SRV”.

O login no sistema deve ser feito com a Conta Gov da pessoa física, e é necessário que ela seja no nível Ouro ou Prata.

Após o devido login, o cliente irá visualizar os valores, o nome da instituição devedora e outras informações complementares.

Após visualizar a opção “solicitar por aqui”, é necessário inserir uma chave Pix e os dados pessoais.

Já se o cliente não visualizar a opção, significa que não poderá informar uma chave Pix, por isso, o Banco Central do Brasil (BCB) orienta o cliente a entrar em contato com a instituição financeira para verificar a melhor forma de receber o valor.

Além disso, a instituição financeira destaca que é relevante para o cliente guardar o número de protocolo.

O Sistema Valores a Receber (SVR) funciona apenas da forma oficial, não havendo nenhum tipo de contato com o cliente para informar ou solicitar dados. Por isso, é importante ter atenção com esse tipo de golpe que ocorre no mercado atualmente.