Swae Lee de Rae Sremmurd envolvido em briga selvagem com a segurança do Coachella

Rae Sremmurd de Swae Lee deve estar se sentindo muito sortudo … um estrondo real total aconteceu com a segurança antes de sua apresentação no Coachella, mas ele e seu bebê conseguiram se esquivar dos golpes.

TMZ Hip-Hop obteve imagens de Swae e sua comitiva tentando entrar no recinto do festival em um posto de controle de segurança atrás do palco… mas seu caminho foi retardado por vários seguranças, e foi aí que as coisas ficaram físicas.