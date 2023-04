Sydney Sweeney ainda está noiva, não está namorando com Glen Powell, apesar dos rumores

Sydney Sweeney ainda está com o noivo Jonathan Davino e NÃO está namorando Glen Powell várias fontes com conhecimento dizem ao TMZ … isso vem logo após um enxame de rumores que os unem.

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ … Sydney ainda está morando com Jonathan e tudo está bem entre eles – eles ainda estão noivos. Somos informados de que Glen e Sydney não estão namorando.

Sydney foi flagrada com um enorme anel de diamante no ano passado de Jonathan, e os dois começaram a namorar em 2018.

Ela mencionou em uma entrevista de fevereiro para a Cosmo que não gosta de namorar pessoas da indústria do entretenimento … faz sentido, ele está no ramo de restaurantes.

Os colegas de elenco foram então vistos no CinemaCon para promover seu novo filme, ficando tão próximos enquanto posavam para fotos – olhando com adoração um para o outro. Dizem-nos que há menos aqui do que aparenta.