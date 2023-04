Synvia DISPONIBILIZA CARGOS em DUAS cidades

A Synvia, holding com mais de 15 anos de experiência nas áreas de saúde e tecnologia e atuação direta nas indústrias farmacêuticas e de diagnósticos, está com vagas abertas no interior de São Paulo. Sendo assim, antes mesmo de falar um pouco mais sobre a empresa, veja quais são as vagas abertas:

Analista de Documentação Analítica I -Toxicológico – Paulínia – SP – Efetivo;

Analista de Suprimentos III – Campinas – SP – Efetivo;

Analista de Teste de Software II – Paulínia – SP e Remoto – Efetivo;

Assistente Administrativo | Recrutamento de Participantes – Campinas – SP – Efetivo;

Auxiliar de Laboratório – Serviços Analíticos – Campinas – SP – Efetivo;

Auxiliar de Laboratório – Toxicológico – Paulínia – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Paulínia – SP – Banco de talentos;

Copywriter – Paulínia – SP – Efetivo;

Especialista de Laboratório Toxicológico – Paulínia – SP – Efetivo;

Estágio em Estatística – Campinas – SP – Estágio;

Estatístico I – Campinas – SP e Remoto – Efetivo;

Executivo Comercial – Prestação de Serviços Analíticos – Paulínia – SP – Efetivo;

Gerente de Projetos – Campinas – SP – Efetivo;

Técnico de Operações Clínicas II – Campinas – SP – Autônomo;

Técnico Laboratório Clinico I – Campinas – SP – Efetivo.

Mais sobre a Synvia e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Synvia, é importante frisar que, presente nas cidades de Campinas, Paulínia e São Paulo, atua apoiando à indústria farmacêutica no desenvolvimento e registro de novos medicamentos e oferecendo serviços de diagnósticos para laboratórios em todo o Brasil.

Além disso, com mais de 15 anos de experiência nas áreas de saúde e tecnologia e mais de 600 colaboradores, sua cultura é orientada por valores fundamentais: a integridade; o sentimento de dono; e a inovação e excelência.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!