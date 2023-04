Talor Gooch conquista títulos consecutivos do LIV Golf com vitória em Cingapura

Talor Gooch tornou-se o primeiro jogador a vencer consecutivamente VIDA Golfe títulos após uma vitória no playoff contra Sérgio Garcia no LIV Cingapura torneio no Sentosa Golf Club no domingo.

Gooch e Garcia seguiram um ao outro durante a maior parte das duas primeiras rodadas e a rodada final não foi diferente, com o americano e o espanhol nunca mais do que separados por golpes ao terminarem com 17 abaixo de 196 para forçar um playoff.

No primeiro buraco do playoff, o par 5 18º, Gooch contornou o obstáculo de água com sua tacada inicial, mas deu uma segunda tacada quase perfeita no coração do green, onde facilmente acertou dois para passarinho.

A segunda tacada de Garcia no buraco do playoff encontrou o bunker verde e o espanhol não conseguiu fazer seu birdie, dando a Gooch sua segunda vitória consecutiva e um prêmio de $ 4 milhões.

Para Gooch, é a nona vez que ele lidera ou compartilha a liderança após uma rodada LIV, mais do que qualquer outro jogador. Ele agora liderou ou compartilhou a liderança nas últimas seis rodadas.

Duas vezes vencedor do torneio LIV Golf Brooks Koepka arremessou 67 para terminar em terceiro com 16 abaixo de 197, um arremesso à frente de Scott Vincent (67) do Zimbábue, que brevemente ameaçou fazer uma batalha a quatro pelo título antes que um bogey no par 4 15 parasse seu ímpeto.

Campeão do Aberto Britânico Cam Smith (71) terminou empatado em sexto depois de misturar birdies regulares com bogeys para uma rodada final equilibrada e uma pontuação geral de 12 abaixo de 201.

Phil Mickelson acertou 72, com dois bogeys duplos em sua rodada final, caindo na tabela de classificação empatando em 13º.

O próximo evento é em Tulsa, Oklahoma, a partir de 12 de maio.

Assim como a primeira rodada, a rodada final de domingo foi adiada por mais de uma hora após 13 buracos do formato shotgun devido ao mau tempo na área.

Garcia, que começou sua volta no primeiro buraco com Gooch no formato shotgun-start, fez birdie em três dos nove primeiros buracos para manter a liderança com o americano, que fez quatro birdies e um bogey antes de nove pars consecutivos.

Garcia venceu o Singapore Open em Sentosa em 2018 e jogou golfe sem bogey nos primeiros 47 buracos, mas dois bogeys no par 4 12 e 15 prejudicaram seus esforços de repetir a vitória aqui.

No par 5 18 do regulamento, Gooch deu um putt de 41 pés para a águia que errou por pouco à esquerda da copa. O americano de 31 anos fez seu birdie com facilidade para colocar a pressão de volta em Garcia.

O espanhol respondeu calmamente fazendo birdie de 11 pés para forçar o playoff.

O próximo evento é em Tulsa, Oklahoma, a partir de 12 de maio.