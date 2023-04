Talor Gooch faz sua contagem de vantagem e se mantém para vencer o LIV Golf Adelaide

Talor Gooch, um jogador de golfe que veio para VIDA Golfe com pouco pedigree, apenas uma vitória no PGA Tour e nenhum resultado entre os 10 primeiros em Majors, agora está comemorando. Ele pegou o cheque de 4 milhões de dólares que estava em disputa no evento de Adelaide.

Sua vantagem era tão grande no final do segundo dia no sábado que ele conseguiu encaixar dois bogeys e um duplo bogey no meio do caminho em seu cartão de domingo e ainda tem bastante margem de erro.

Com 73 tacadas, uma acima do par, acabou vencendo por três tacadas Anirban Lahirique terminou com uma excelente rodada de 65 no domingo.

Gooch é o quarto vencedor diferente em outras tantas provas do circuito ‘rebelde’ nesta temporada, depois das vitórias de Carlos Howell III, Danny Lee e Brooks Koepka. A próxima parada será Cingapura a partir de sexta-feira.

retorno da equipe

Nas equipes, o empurrão final por Patrick Reed (65), Peter Uihlein (66) e Dustin Johnson (67), bem como Pat Perezcoroou o 4AsesGC mais uma vez com uma tacada à frente do time de Gooch, Bubba, Varner III e Pieters.

Pérezsexto no torneio de Adelaide, havia sido alvo de críticas por suas más atuações e lucro máximo.

Apesar de ter uma média de 32º desde que o LIV Golf começou em junho do ano passado, ele acumulou mais de 12 milhões de dólares graças principalmente ao trabalho em equipe. Venceu cinco provas no ano passado, às quais soma agora esta vitória.