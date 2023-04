Tamika Scott, do Xscape, está aberta para reatar o relacionamento com LaTocha após pedido de desculpas

No Xscape Tamika Scott ouviu e aceitou sua irmã LaTocha sobre todo o drama que aconteceu depois que ela supostamente roubou dinheiro – e admite que está aberta a reconstruir as coisas como eram antes.

Recebemos Tamika em Nova York na segunda-feira, e ela nos disse que ainda não teve uma conversa franca com a irmã desde que se desculpou publicamente por toda a reação … acrescentando que até mudou de número no meio de tudo.

Apesar de tudo isso, Tamika nos diz que está aberta para acabar com a treta que está acontecendo entre eles – e ela nos conta por que está sempre aberta para perdoar.

TMZ contou a história, LaTocha ligou para passo para trás do Xscape no ano passado – mas não foi uma separação, apesar dos fãs especularem o contrário.

O grupo mais tarde revelou a causa de todo o drama em seu reality show, “SWV & Xscape: The Queens of R&B” – com Tamika alegando que LaTocha roubou 30 mil dela e forneceu recibos para supostamente apoiá-lo.