Taylor Swift corta a mão durante a turnê Eras após queda desagradável nos bastidores

Taylor desabafou na mídia social na segunda-feira, assumindo 100% da culpa pela lesão, dizendo que tropeçou em seu vestido em um de seus shows em Houston e “caiu no escuro nos bastidores enquanto corria para uma troca rápida”.

Ela diz que segurou a queda com a palma da mão – uma espécie de bênção e maldição. Ela continua mencionando que está tudo bem, no entanto… e agradece a Houston novamente por “3 shows insanos”.

Para quem não sabe, os fãs começaram a compartilhar preocupações online depois que um TikTok se tornou viral no domingo, onde ela parecia ter um pedaço da mão durante a apresentação. A coisa toda foi embrulhada em fita médica mais tarde no show.

Muitos ficaram confusos sobre como ela poderia acabar com o “pedaço” desaparecido – outros a chamaram de policial séria por não cancelar o show em meio à aparente crise.

Como você sabe, Taylor está agitando o palco sem parar durante sua turnê Eras … começando no mês passado e avançando direto no verão. Ela está agendada para 3 noites no ATL neste fim de semana.