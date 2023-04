Taylor Swift e Joe Alwyn teriam se separado após 6 anos como casal

PT deu a notícia no sábado, relatando que o casal se separou há algumas semanas … mas que a separação foi “amigável” e “não dramática”, o que nem sempre é como terminam as separações de Taylor Swift. A saída continua dizendo, citando fontes, que o relacionamento simplesmente seguiu seu curso.

Um sinal de que havia problemas no horizonte, de acordo com o ET, era o fato de Joe não ter sido visto em nenhum dos shows do TS ultimamente. A razão, aparentemente, é porque eles seguiram caminhos separados. Como você sabe, TayTay está em turnê agora – e Joe tem o hábito de sair para apoiar.