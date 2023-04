Taylor Swift em NYC Post Joe Alwyn Split, com Jack Antonoff e Margaret Qualley

Não há nada como um rosto familiar para Taylor Swift na sequência de sua separação Joe Alwyn … como ela está sobrevivendo com uma pequena ajuda de seu amigo e colaborador de longa data Jack Antonoff .

T. Swift atingiu o West Village de Nova York na noite de segunda-feira para uma refeição na Via Carota e, aparentemente, não tem problemas em ser a terceira roda … agora que ela esta solteira . Ela jantou com Jack e sua noiva, a atriz Margaret Qualley .

O momento da noite do trio para algum italiano é interessante por alguns motivos. Primeiro, Taylor dificilmente parece super triste – pelo menos por fora – o que pode apoiar a teoria de que seu rompimento com Joe não aconteceu tão recentemente.

Em segundo lugar, pessoas com o coração partido raramente querem sair com casais recém-apaixonados … como Jack e Margaret, por exemplo. Eles ficaram noivos em maio passado, após cerca de um ano de namoro – então, novamente, achamos que Taylor não estaria com disposição para atualizar os planos de casamento de Margaret e Jack … SE ela e Joe tivessem acabado de terminar.