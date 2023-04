Taylor Swift está solteira novamente: ela e Joe Alwyn se separam após seis anos juntos

Trelacionamento de longo prazo entre Taylor Swift e Joe Alwyn chegou ao fim. Segundo uma fonte que conversou com Página Seis, o casal, que estava junto há mais de seis anos, se separou há algumas semanas. Embora não haja sangue ruim entre eles, a fonte diz que “Não foi dramático; [the relationship] apenas seguiu seu curso.”

Swift, que está atualmente em seu “Tour das Eras“, tem estado sem Alwyn, um ator, na multidão. Um amigo do casal falou com Pessoas revista em março e disse que Alwyn viajaria com ela quando pudesse e que eles eram ótimos juntos.

Taylor Swift compartilha lindo momento com irmãzinha de Selena Gomez durante show

A cantora de 33 anos e Alwyn, que também tem 33, estiveram no centro dos rumores de noivado muitas vezes, com Swift até usando o que parecia ser um anel de noivado em seu documentário da Netflix de 2020 “Miss Americana.” No entanto, isso nunca foi confirmado.

Alwyn falou com Revista WSJ e disse que não revelaria o status de relacionamento deles, mesmo que o pedisse em casamento. “Quero dizer, a verdade é que, se a resposta fosse sim, eu não diria, e se a resposta fosse não, eu não diria”, disse ele.

Eles estão juntos desde 2017

O casal se conheceu em 2016 Met Gala e começaram a namorar alguns meses depois, mas eles não tornaram seu relacionamento público até 2017. Ao longo de seus anos juntos, eles mantiveram seu romance privado, apesar das constantes especulações de Swifties sobre quais músicas são sobre Alwyn.

“Sei que as pessoas querem saber sobre esse lado das coisas”, disse Alwyn em uma entrevista de 2018 à Vogue. “Acho que temos sido muito privados com sucesso, e isso agora caiu para as pessoas.”

Swift ecoou os sentimentos de Alwyn em seu documentário de 2020. “Decidimos juntos que queríamos que nosso relacionamento fosse privado”, disse ela. “Embora [my public image in 2016] foi realmente horrível, eu estava feliz.” Ela continuou, “Mas eu não estava feliz da maneira que fui treinada para ser feliz. Era felicidade sem a participação de mais ninguém. Estávamos apenas… felizes.”

Os ex-namorados da cantora vencedora do Grammy incluem Joe Jonas, Jake Gyllenhaal, John Mayer, Harry Styles, Calvin Harris e Tom Hiddleston.

É sempre triste ouvir sobre o fim de um relacionamento de longo prazo, mas é reconfortante saber que não há sangue ruim entre Swift e Alwyn. Desejamos a ambos o melhor à medida que avançam.