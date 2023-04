Taylor Swift se recupera de seu rompimento com Joe Alwyn para gravar um videoclipe inspirado no Batman

Singer Taylor Swift passou algum tempo sozinha depois de terminar seu relacionamento de seis anos com Joe Alwyn e viajou para Liverpool, Inglaterra, para filmar um novo vídeo inspirado na história do último filme do Batman.

Conforme relatado pelo The Sun, Swift estava na performance da Cornelia Street: “passou 48 horas lá na semana passada, filmando nos marcos de Scouse. St George’s Hall e o Edifício Cunard.”

Não se sabe qual música estará no vídeo, mas foi revelado que a história que inspirou Taylor foi a mais recente. O Batman filme estrelado por Robert Pattinson.

Após seis anos de relacionamento, Taylor Swift não mantém mais relacionamento com Joe Alwyn

Uma fonte insistiu que a separação “não foi dramática” e que “o relacionamento simplesmente seguiu seu curso. É por isso que [Joe] não foi visto em nenhum show.”

Taylor iniciou sua The Eras Tour em Glendale, Arizona, no mês passado e está programada para se apresentar em Tampa, Flórida, em 13 de abril.

Taylor, 33, e Joe sempre manteve os detalhes de seu relacionamento em segredo, embora em abril de 2022, a estrela de Conversations with Friends tenha descartado os rumores de noivado.

“Se eu ganhasse uma libra para cada vez que me dizem que estou noiva, eu teria muito dinheiro”, brincou a cantora Taylor Swift. “A verdade é que, se a resposta fosse sim, eu não diria, e se a resposta fosse não, eu não diria.”

Taylor e Joe começaram a namorar em setembro de 2016.