TC Investimentos ANUNCIA VAGAS em São Paulo

A TC Investimentos, empresa que é uma Techfin com o propósito de democratizar o acesso à informação financeira, trazendo para investidores pessoa física o mesmo tipo de recursos que antes estavam restritos a investidores institucionais, está atrás de n0vos colaboradores para compor sua equipe. Posto isso, antes de falar mais sobre, confira a lista de vagas:

Analista Comercial B2C – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Customer Success – Retenção – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Segurança da Informação – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Analista de Segurança da Informação Sênior – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Copywriter – São Paulo – SP – Pessoa jurídica.

Mais sobre a TC Investimentos e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando um pouco mais sobre a TC Investimentos, é interessante frisar que sua grande missão é tornar o conhecimento sobre investimentos algo acessível para todos os brasileiros, melhorando a sua vida e independência financeira!

Além disso, com mais de 600 colaboradores e mais de 500.000 investidores em interação direta, a plataforma mantém-se sempre atualizada com a velocidade que a bolsa de valores exige.? Não à toa, é a maior comunidade de investidores na América Latina!

Por fim, a TC Investimentos mantém você informado sobre tudo que acontece no mercado financeiro, recebe notícias de alto impacto diretamente no seu celular e ainda acompanha de perto seus ativos, recebendo de investidores, traders e gestores experientes ideias e racionais de investimento.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!