Techlead Anuncia Novas Oportunidades de Emprego no Norte e Trabalho Remoto.

A Techlead, empresa especialista em Tecnologia da Informação, com forte atuação no Norte do Brasil, principalmente nos estados do Pará, Amapá e Ceará, está em busca de novos profissionais para preencher o seu time. Dessa maneira, antes de detalhar mais a empresa, confira quais são as vagas em questão:

Analista de Configuração Pleno (DevOps) – Belém – PA e Remoto – Efetivo;

Analista de Departamento Pessoal – Belém – PA – Efetivo;

Analista de Requisitos Pleno/PO – Belém – PA e Remoto – Efetivo.

Como se candidatar

Agora que a lista de vagas já foi exposta, a candidatura acontece de maneira bem simples. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar. É tudo bem simples!

Mais sobre a Techlead

Falando mais sobre a Techlead, vale a pena frisar que a companhia está há mais de 9 anos no mercado provendo soluções de qualidade ao mercado corporativo, governo e empresas de médio porte. Seu time altamente capacitado e certificado junto aos principais fabricantes mundiais do segmento o que garante a excelência de seus serviços.

Além disso, tem a missão de projetar e entregar com excelência soluções de TI que atendam a necessidade de negócio de seus clientes, visando maximizar seus resultados. Ademais, sua visão é ser uma empresa com atuação intensa na região norte e nordeste do Brasil, e se tornar a maior provedora de soluções em seu segmento da região Norte.

