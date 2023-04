Techware oferece oportunidades de emprego em São Paulo

A Techware, empresa de software nacional com sede em São Paulo, de médio porte, grandes clientes, grandes mentes e talentos e corações maiores ainda, está em busca de novos talentos para compor o seu time. Posto isso, antes de falar mais sobre, confira quais são os cargos ofertados:

Analista de Pessoal – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Recursos Humanos Júnior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Suporte para Folha de Pagamento – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Testes / QA – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Prospecção | LDR – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – Banco de Talentos.

Mais sobre a Techware e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Techware, é interessante frisar que trata-se de uma das mais importantes empresas de software e serviços para folha de pagamento e RH teve início há quase três décadas.

Além disso, desde o início, acredita que o mais importante de um projeto de TI são as pessoas. Ouvir o que elas têm a dizer, conectar-se e criar relacionamentos são a base para construir uma solução de negócios capaz de evoluir os processos de trabalho, deixando de ser apenas um software para ser um verdadeiro parceiro de negócios.

Por fim, todos os dias se dedica a inovar e espalhar a ideia de que a tecnologia não evolui sozinha, e com o apoio dos TechDesigners — pessoas que se identificam, levam a cultura e embarcam nesta trajetória, — dissemina a importância de automatizar os processos internos das empresas para que as pessoas possam dedicarem-se ao que elas sabem fazer de melhor: CRIAR RELACIONAMENTOS. Afinal, uma marca que sabe relacionar-se, não para de crescer.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!