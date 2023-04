Técnicas para Estudar História para os Vestibulares

A disciplina de história está presente na maioria dos vestibulares do país, tanto na primeira como na segunda fase das provas. Diversos são os tópicos cobrados, mas normalmente eles são divididos em duas grandes áreas: história do Brasil e história geral.

Estudar história para os vestibulares nem sempre é uma tarefa fácil, uma vez que existem diversos conteúdos a serem estudados e cada um dos vestibulares cobra determinados assuntos em formatos específicos.

Porém, você não precisa se desesperar. Para te ajudar, nós trouxemos um resumo com algumas dicas que irão te ajudar a entender como estudar história para os vestibulares. Vamos conferir quais são elas!

Leia o edital do vestibular com atenção

A maioria dos estudantes comete um erro muito grave: não ler o edital da prova de interesse e apenas começar a estudar história sem uma direção específica.

Essa estratégia pode prejudicas os seus estudos, uma vez que você perderá informações importantes sobre os assuntos cobrados e a estrutura da prova.

Tenha em mente que os editais dos vestibulares contém todas as informações necessárias sobre os principais tópicos que serão cobrados nas questões de história dento daquela prova.

Assim, procure sempre ler o edital com muita atenção e direcionar os seus estudos de acordo com os temas que foram indicados pelo documento.

Organize um plano de estudos para a disciplina

Essa dica está relacionada com a anterior: depois de ler o edital do vestibular de seu interesse e descobrir quais serão os assuntos de história abordados, organize um plano de estudos.

O seu plano de estudos deve incluir todos os conteúdos que poderão ser abordados na prova, bem como uma divisão organizada de quando você estudará cada um deles. Assim, você poderá estudar todos os assuntos que podem ser cobrados de acordo com o seu tempo disponível até o dia da prova.

Se você tiver muita dificuldade com história, é importante que você organize um plano de estudos somente com a disciplina ao invés de apenas incluir a matéria no seu plano geral, focando nas áreas que precisam ser melhoradas.

Revise com frequência

Muitos estudantes cometem o erro de não incluir revisões da matéria de história nos estudos. Porém, isso é um grande problema: a disciplina é muito extensa, repleta de datas e informações. Dessa maneira, é provável que você vá esquecer detalhes daquilo de estudou se não revisar de forma frequente.



Assim, busque incluir revisões periódicas nos seus estudos. Com isso, você irá fixar todo o conteúdo estudado e garantir uma preparação mais eficiente para a sua prova.

Você pode, por exemplo, revisar história uma vez por semana ou uma vez a cada duas semanas, ao lado das revisões de outras matérias que você está estudando para o vestibular.

Inclua exercícios nos seus estudos

A disciplina de história não deve ser estudada somente por meio da teoria, mas também com exercícios. Cada vestibular possui um tipo de exercício e, dessa forma, é importante que você resolva diversos deles para se acostumar com as provas e com a maneira com a qual os tópicos de história são cobrados dento das provas.

Você pode, por exemplo, realizar alguns exercícios sempre que terminar de estudar a teoria de um determinado período ou evento histórico. Assim, além de entender como aquele conteúdo poderá ser abordado pelo seu vestibular, você também irá fixar melhor o assunto estudado.

Filmes e séries podem te ajudar

É possível estudar com filmes e séries sobre temas de história abordados nos vestibulares para que os seus estudos fiquem mais envolventes e menos convencionais.

Essas produções podem te ajudar a fixar o conteúdo estudado de forma divertida. Além disso, elas podem ser essenciais também para as suas revisões.