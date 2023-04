Técnico: Khabib Nurmagomedov estava ‘preocupado’ com Islam Makhachev enfrentando Alexander Volkanovski

Khabib Nurmagomedov sabia que Islam Makhachev teria muito trabalho com Alexander Volkanovski, de acordo com o técnico de longa data do ex-campeão.

Depois de se aposentar do MMA em 2020, Nurmagomedov nomeou Makhachev como seu sucessor no peso leve e, no ano passado, Makhachev conseguiu cumprir a promessa, conquistando o título até 155 libras ao vencer Charles Oliveira no UFC 280. Depois, Makhachev, com alguns Com a ajuda de Nurmagomedov, convocou sua primeira defesa de título contra Volkanovski, na Austrália.

Mas, apesar de ajudar a fazer a luta acontecer, Nurmagomedov não teve seu papel habitual de treinador e parceiro de treinamento na preparação, em vez disso, retirou-se totalmente do MMA para se concentrar em sua família. Mas apesar de não fazer parte da preparação diária e nem estar no canto de Makhachev para a luta, Nurmagomedov ainda estava focado no sucesso de seu amigo de longa data e companheiro de equipe, de acordo com o técnico Javier Mendez.

Nurmagomedov aparentemente estava bastante preocupado com o resultado.

“Khabib me ligava e dizia: ‘Treinador, estou muito preocupado com essa luta. Jibber com Jabar (h/t MMA Mania). “’Volkanovski é realmente duro, estou um pouco preocupado com o Islã neste caso.’ Eu estava tipo, ‘eu não vou, nós vamos vencer essa luta. Não sei se é fácil ou difícil, mas vamos vencer essa luta. Então, eu sei que você está preocupado Khabib, mas eu não estou preocupado.’

“E ele disse: ‘Eu sei, eu sei, treinador, mas sabemos que é uma luta dura, temos que nos preparar para uma luta dura. Eu digo, ‘Sim, isso é verdade, mas ainda sinto que vamos vencer.’ Avançando para a luta, foi tudo o que Khabib Nurmagomedov disse que aconteceria na luta, e foi uma luta super dura.”

As palavras de Nurmagomedov realmente provaram ser prescientes, já que Volkanovski provou ser um dos desafios mais difíceis que Makhachev enfrentou em sua carreira no MMA. Os dois campeões se enfrentaram no UFC 284, com Makhachev vencendo por decisão unânime em uma batalha que alguns ainda acreditam que Volkanovski deveria ter vencido. E por causa disso, Mendez diz que Makhachev e sua equipe estão absolutamente interessados ​​em uma revanche no futuro.

“Foi uma luta difícil? Inferno, sim ”, disse Mendez. “Foi mais difícil do que eu pensava? Isso aí. Eles ganharam todo o meu respeito? Inferno sim, ele tem o meu respeito. Mas estou ansioso pela revanche, se eles tiverem uma? Isso aí. Eu quero essa revanche e sei que o Islam também quer. Então não estamos nos esquivando de nada.

“Se o UFC fizer essa luta, vai acontecer. Vai acontecer voluntariamente em ambas as partes. Eles estão [Volkanovski’s team] vamos querer, nós vamos querer e espero que eles [the UFC] tornaria um grande evento porque aquela luta foi entregue. Foi tudo o que se esperava.”

Por enquanto, porém, todas as conversas sobre uma revanche são prematuras, já que primeiro Volkanovski tem que acertar negócios em sua própria categoria de peso. O campeão dos penas deve unificar seu título contra o campeão interino Yair Rodriguez na luta principal do UFC 290, no dia 8 de julho.