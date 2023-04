Tempestade de calor no Madison Square Garden e ‘roubar’ a vantagem de jogar em casa

Jimmy Butler Liderou o calor de Miami novamente no domingo, marcando 25 pontos para guiá-los para uma vitória por 108-101 sobre o New York Knicks no Madison Square Garden no jogo 1 das semifinais da NBA East.

O Knicksque terminou em quinto lugar na conferência na temporada regular, havia eliminado o Cleveland Cavaliersenquanto o oitavo colocado Aquecer inesperadamente derrubou o Milwaukee Bucks, líder do oeste.

O AquecerO líder da Argentina fez um double-double de 25 pontos, 11 rebotes, quatro assistências e duas roubadas de bola, enquanto Gabe Vincent fez 20 pontos, dois rebotes, cinco assistências e uma roubada de bola. Kyle Lowrysaindo do banco, contribuiu com 18 pontos, e Bam Adebayo16 como o Aquecer mostraram sua qualidade.

No entanto, a imagem do jogo era MordomoTornozelo gravemente torcido que sofreu a cinco minutos do final do quarto período, após uma colisão involuntária com Josh Hart. Ele foi deixado no chão, mas conseguiu ficar à margem sem precisar ir ao vestiário.

Para o Knicks, RJ Barrett fez 26 pontos, nove rebotes, sete assistências e uma roubada de bola; Jalen Brunson somou 25 pontos, cinco rebotes, sete assistências e uma roubada de bola. Obi Toppin somou 18 pontos e Josh Hart 10. Mitchell Robinson marcou 7 pontos e recuperou 14 turnovers.

Os Knicks controlam o primeiro tempo

Um apertado Miami defesa, com ataque mais afortunado nos minutos iniciais, manteve o Aquecer à frente na primeira metade do primeiro quarto e o técnico dos Knicks Tom Thibodeau chamou seu primeiro tempo limite, que funcionou.

Uma enterrada espetacular de alley-oop por Robinsonassistência de Barrett, dois lances livres de Brunson e um cervo colocar o lay-up Knicks à frente pela primeira vez no jogo.

Três ponteiros por Barrett e Toppin deu ao time da casa uma vantagem de nove pontos faltando um minuto para o fim do intervalo. Depois de um beco oop dunk por Toppin assistido por cervo e outra cesta do atacante alemão Isaiah Hartenstein, o intervalo terminou com 11 pontos de vantagem para o Knicks (32-21).

O AquecerA defesa apertada do ‘s no início do jogo estava agora em todo o lugar no segundo quarto e o Knicks aproveitou cada pista aberta

Butler impulsiona o Heat para a frente

O segundo tempo começou com uma troca de chutes frenética que entrou no Aquecerfavor de, incluindo duas cestas de três pontos de Max Strus para empatar o placar em 61.

Outra cesta de Estresseuma cesta de três pontos de Love, uma bandeja de Adebayo e duas enterradas e uma bandeja de Mordomo deu o Aquecer uma vantagem de 8 pontos logo após o meio do terceiro período.

O Knicks reagiu e cortou o Aquecervantagem de 2 pontos (72-74) e, apesar BrunsonCom 21 pontos até agora, eles subiram 6 pontos no final do terceiro quarto (75-81).

Uma enterrada por Adebayo aumentou a vantagem do Heat para 9 faltando dois minutos para o final do quarto e Mordomoem lance livre, defendeu segundos depois.

Uma enterrada por Robinson e outra cesta de Hart reduziu o déficit para três, faltando pouco menos de seis minutos para o final do quarto (90-93).

Foi então que Mordomo, que se recusou a deixar o tribunal, ficou ferido. Ele acertou dois lances livres e evitou que os Knicks ganhassem impulso positivo.

Uma bola de três pontos por vicenteum gancho por Adebayo e um tiro curto de Lowry deu Miami uma vantagem de 10 pontos com 2,53 para ir (94-104).

O Knicksfalhando lances livres e três pontos, não conseguiram reagir e o Aquecer conquistou a primeira vitória da série semifinal do Oeste (101-108).