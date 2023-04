Tênis: Carlos Alcaraz começa a perseguir Djokovic: Ele está 365 pontos atrás do primeiro lugar

EUEm Roma, a posição de número um do tênis mundial pode mudar. Novak Djokovica retirada do Mútua Madrid Opencitando desconforto no cotovelo direito, sai Carlos Alcaraz com uma chance matemática de recuperar a liderança mundial no Masters 1000 italiano (10-21 de maio).

O jogador de Murcia precisa defender seu título e vencer uma partida no Fórum Italiano, onde perdeu no ano passado devido ao cansaço. Se o Alcaraz vencer pela segunda vez consecutiva no saibro da Caja Magica, ficará cinco pontos atrás de Novak Djokovic, que não pode vencer na capital italiana como atual campeão do evento.

A vantagem do sérvio, depois da derrota nos quartos-de-final de Belgrado, foi reduzida para 365 pontos. De forma similar, Juan Carlos FerreroO pupilo de ‘s recuperou seu lugar no pódio nesta temporada. Ele é o terceiro no ranking atrás Daniel Medvedev e Djokovic. O Balkan está apenas 155 pontos à frente dele