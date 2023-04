Tênis: Carlos Alcaraz: Gostaria de jogar com Nadal em Roland Garros, é o torneio dele

Adepois de vencer o Aberto de Barcelona, Carlos Alcaraz viajou para a capital espanhola, onde defenderá o título do Mutua Madrid Open.

O espanhol derrotou Stefanos Tsitsipas 6-3, 6-4 na final do ATP 500 na Catalunha, tendo vencido suas últimas 14 partidas do ATP Tour em solo espanhol.

Em entrevista ao MARCA, alcaraz falou sobre sua brilhante carreira no tênis, a influência das redes sociais em sua vida, seus hobbies fora do tênis e os objetivos mais empolgantes que tem pela frente.

P. As pessoas acham difícil normalizar as derrotas, você se acostumou a vencer quase o tempo todo.

R. Tudo depende de como você ganha e como você perde. Não estou acostumado a ganhar, longe disso. Eu ganho como resultado do meu trabalho. Mas se eu jogar bem e perder, como no jogo do Miami contra Jannik Pecador, saio de cabeça erguida. Se eu perder, não é o fim do mundo. Não me acostumo a ganhar e não dou muita importância à derrota.

P. Você se motiva cantando ‘Eye of the tiger’ com sua equipe. Você costuma fazer isso no caminho para o torneio ou no vestiário?

R. Costumamos cantá-la no carro, a caminho do hotel para o clube. Às vezes também toco quando estou fazendo exercícios de mobilidade na academia. Em Barcelona não joguei porque estávamos perto do torneio e nem tive tempo.

P. Você comentou que a única diferença em relação ao ano passado é a maturidade em termos de leitura das partidas na quadra. Juan Carlos Ferrero, seu treinador, tem que falar menos com você do que antes?

A. Ele fala comigo da mesma maneira. É uma ajuda. A perspectiva que eles têm de fora é mais ampla e você vê tudo melhor do que quando está dentro.

P. Você percebeu que poderia vencer Rafael Nadal após a semifinal de Indian Wells em 2022. Você gostaria de vencer Rafa em Roland Garros por tudo que esse torneio significa?

R. Obviamente. Sempre disse que gosto de jogar contra os melhores e Nadal é um dos melhores da história, não há dúvida. O torneio dele é Roland Garros, tem mais títulos, mas esse é o mais simbólico para ele. Eu adoraria jogar contra ele em Roland Garros e ver o que acontece. Acho que poderia vencê-lo, mas Rafa tem mil vidas lá.

P. Há sempre uma partida que serve de trampolim na carreira de um jogador. Para você, esse foi o ponto de virada na última temporada em Indian Wells?

R. Sim, foi um torneio muito positivo para mim. Percebi que poderia me comparar aos melhores, que poderia vencer um Masters 1000 e vencer qualquer jogador. Provei depois em Miami e depois aqui em Madrid. Mas é verdade que a virada foi em Indian Wells.

P. No final de dezembro você fez uma tatuagem dos três ‘C’s (que significa cabeça, coração e bolas em inglês), algo que seu avô incutiu em você. Você também fez uma tatuagem com a data do seu primeiro Grand Slam. Você pode ficar sem espaço no braço dele se pretende tatuar todos os títulos principais.

R. Ficou claro para mim que eu queria tatuar o primeiro Grand Slam e o lema do meu avô no meu braço. Eles tinham que ficar comigo por toda a vida. Se eu ganhar mais, vou ver o que faço.

P. O fato de o artista ser seu amigo Ganga torna mais fácil para você fazer uma tatuagem?

R. O fato de um dos melhores tatuadores do mundo ser da minha cidade me fez perceber que eu tinha que fazer minha primeira tatuagem com ele. Ele é muito bom no que faz e me ajudou a fazê-los.

P. Conte-me sobre sua amizade com Jimmy Butler, a estrela do Miami Heat.

R. Ele estava em Buenos Aires de férias e disse que queria ver a minha final. Ele é um fã de tênis. Ele é muito amigo de [Alexander] Zverev, Emma Raducanu, Coco Gauff. Eu fiquei tipo ‘merda, Jimmy quer vir ver minha partida’ e fiquei em choque. A partir daí, tivemos um bom relacionamento. Em Miami ele veio me ver jogar várias partidas. Fui vê-lo uma vez e adorei. Ficamos conversando um pouco e eu continuei seguindo ele.

P. Como foi a experiência de visitar a sede da Nike em Beaverton?

A. O lugar é realmente uma loucura. A quantidade de pessoas que ali trabalham, os prédios com nomes de centenas de atletas? É incrível, foi uma experiência muito legal.

Q. Você tem seus sapatos personalizados para caber nas palmilhas. Isso é uma ajuda extra para jogar?

R. O pé para um tenista é muito importante. É algo em que estamos trabalhando há muito tempo e vendo o que poderia ser melhor para mim. É uma arma fundamental e me ajuda muito diante das demandas que estou tendo. Ter um bom ponto de apoio é tudo.

P. Você sempre confessou que pode lidar com a fama. Você está ciente de que há coisas que você não pode fazer quando sai por causa de sua imagem pública?

R. Agora que as pessoas me conhecem e me têm como referência, há coisas que não posso fazer e hesito em fazê-las. Mas são muito, muito poucos. Sou o mesmo cara que sempre fui e tudo que faço vem naturalmente para mim. Você não precisa agir de uma forma ou de outra só porque você é quem você é ou o personagem que você é aos olhos da sociedade. Você tem que ser natural e eu sou isso no dia a dia.

P. Você repetiu que aprendeu a cuidar de si mesmo dentro e fora da quadra para evitar lesões. O que te torna diferente?

A. A questão do descanso. É normal um jovem de 19 anos não se preocupar tanto com o descanso, ficar no telefone até tarde. Não cuidar desses pequenos detalhes que, no final, pregam uma peça suja em você. Graças às lesões, percebi que tinha que cuidar desses pequenos detalhes. Ir cedo para descansar, se alimentar, levar tudo ao pé da letra foi muito importante. Eu era daquelas que, se não tivesse vontade de fazer alguma coisa, deixava para amanhã. E eu faria isso vários dias seguidos. Agora faço tudo com mais perfeição.

P. Seu treinador está ciente do tempo que você gasta em seu telefone celular?

R. Bastante, Juan Carlos está bem em cima disso. O telefone, as novas tecnologias e as redes sociais estão cada vez mais avançadas e cada vez mais importantes no nosso dia a dia. Mas é preciso saber controlá-lo e gerenciá-lo. Leva muitas horas se você não controlar e no final do dia você percebe que não aproveitou porque estava com o celular. Você tem que saber distinguir entre o telefone para trabalho e para lazer.

P. Alguns anos atrás, quando você ainda não era uma estrela, você assistia muito tênis. Você ainda assiste muito tênis quando não está jogando ou tenta se desconectar o máximo possível?

R. Vejo menos tênis, mas não perco os jogos que me interessam, seja ao vivo ou em vídeo. Quando estou com amigos, tento não atender muito o telefone. Mas eu acompanho, principalmente os resultados masculinos e femininos etc. Gosto de ter tudo sob controle.

P. Existem jogadores que não gostam de se ver jogando. Você assiste suas partidas para ver o que faz bem e o que faz mal?

R. Eu assisto a muitos replays e muitos destaques. A verdade é que gosto porque é uma boa forma de aprender.

P. A Equelite Academy em Villena está a 500 metros acima do nível do mar e Madrid está a 657 metros acima do nível do mar. É uma vantagem preparar-se para o Mutua Madrid Open?

R. É uma vantagem para o Madrid e pode ser uma desvantagem para o Monte Carlo. Sempre joguei muito bem aqui, desde os 12 anos. Treinar em altitude é muito melhor para jogar este torneio.

P. O nome de Rafael Nadal inspira você?

R. Sou inspirado pela coragem e pelo gene vencedor que ele tem dentro de si. No fim, aquela raiva que ele tem dentro de quadra de querer vencer e fazer de tudo para vencer, de nunca desistir e ir atrás de tudo… Mentalmente, para mim ele é um exemplo.

Q. De Rafa você manteria o que você acabou de me dizer?

A. Eu manteria isso e o aspecto mental. Para mais problemas que surgem ele sempre encontra soluções e nunca dá desculpas. Ele viveu muitas partidas em que esteve morto e conseguiu dar a volta por cima. E isso não é nada fácil, manter-se mentalmente forte para buscar soluções. É algo que eu gostaria de tirar Rafa: a capacidade de se adaptar a qualquer situação.

P. Enquanto Nadal jogar em Roland Garros, ele sempre será o principal favorito?

R. Obviamente. Um jogador que ganhou um torneio 14 vezes sempre será o favorito.

P. Alguém será capaz de ganhar 14 vezes um torneio tão importante quanto Paris?

A. Eu ia dizer não, mas coloquei um limite para mim mesmo. Eu vou dizer que é quase impossível ganhar qualquer torneio 14 vezes mesmo que seja 250. Mas vamos tentar, na vida você tem que colocar desafios, espero que eu possa me parecer com o Rafa nisso.

P. Você se identifica com os kits da Nike porque as cores são bem vivas?

R. Eu não os escolho. Este último modelo é o mais marcante que já usei, sem dúvida, mas é verdade que é muito parecido com o meu estilo, como sou, e até agora tem corrido bem.

P. Depois de vencer o US Open, que Grand Slam você gostaria de ganhar?

R. Roland Garros sempre foi o Grand Slam dos espanhóis e eu adoraria vencê-lo, mas ficaria especialmente empolgado em vencer em Wimbledon.

P. Você tem uma fé especial na grama, por quê?

R. Meu estilo de jogo pode ir muito bem na grama porque sou agressivo, vou para a rede, bato forte, e é isso que você tem que fazer na grama. Uma vez me disseram que a grama é como uma luta de boxe, você tem que tentar bater primeiro para não ser atingido.

P. No ano passado, você lutou quando pisou pela primeira vez na quadra central do All England Club para jogar com Jannik Sinner. O que aconteceu com você?

A. Jogar na quadra central de Wimbledon me bloqueou, fiquei em choque. Eu não sabia como lidar jogando naquela quadra. Foi difícil me adaptar a isso.

P. Quão diferente é essa superfície em comparação com as outras?

R. Não sei dizer porquê, é a catedral do ténis, tudo é tão bonito e parecia diferente.

P. Você pode dizer que tem amigos no circuito?

A. Paulo Carreno é um amigo e alguns outros jogadores por aí. Eu me dou bem com todos.

P. Dizem que os novos ‘Três Grandes’ serão você, Rune e Sinner. Talvez com Lorenzo Musetti já tenhamos os ‘Big Four’?

R. A verdade é que sim. Lorenzo está aí e tem tido ótimos resultados e tem nível para estar no topo e seria legal.

P. Qual viagem você gostaria de fazer e ainda não conseguiu fazer?

R. Caribe é um destino legal, Maldivas, Tailândia… são lugares que eu gostaria de ir.

P. Seu principal hobby fora do tênis?

A. Golfe. Tenho pouco tempo livre e o tempo que tenho aproveito para jogar golfe. É o único esporte que pratico além do tênis.

P. Você não pode mais tirar sonecas porque joga a maior parte do tempo na sessão da tarde.

A. Eu faço isso, mas às duas horas, eu ainda faço isso. Adapto a soneca a qualquer horário.

P. Seu irmão mais velho Alvaro faz parte da equipe. Isso ajuda você a tê-lo por perto?

R. Ele é um grande apoio para mim, porque além de ser meu irmão, ele é meu melhor amigo. Passar um tempo com ele é sempre uma alegria. Tê-lo nos torneios me ajuda a ir bem.

P. Quais são suas superstições?

A. Tento repetir as coisas que vão bem, mesmo que sejam bobas. Se no início da semana faço uma coisa e ganho o primeiro jogo, tento fazer o mesmo.